«Делать прививку от коронавируса нужно будет раз в год»: Минздрав утвердил временные рекомендации по вакцинации

Минздрав утвердил временные рекомендации о порядке вакцинации от коронавирусной инфекции. Согласно документу, после достижения коллективного иммунитета прививки от COVID-19 нужно будет делать раз в год. При этом вакцинироваться можно любым из зарегистрированных в России препаратов. Кроме того, Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для граждан, сделавших прививку от коронавирусной инфекции. В ведомстве призвали россиян внимательно отнестись к своему здоровью после вакцинации, подчеркнув, что полноценный иммунный ответ формируется в срок от 35 до 42 дней.

Министерство здравоохранения России утвердило временные рекомендации о порядке вакцинации населения от COVID-19. Документ направлен в регионы, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что после достижения коллективного иммунитета делать прививку от коронавируса нужно будет раз в год. При этом для осуществления прививки не нужен анализ на антитела — важно следовать графику независимо от их количества.

Что касается вакцин, то прививаться можно любым зарегистрированным в России препаратом, но если при первичной вакцинации были серьёзные нежелательные явления, то ревакцинироваться следует другим препаратом.

В свою очередь, в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказали о рекомендациях, которые следует соблюдать после вакцинации от COVID-19.

«У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром — повысится температура и другое. Не у всех может быть такая реакция, но если она есть, это нормально. Допускается симптоматическая терапия — можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства», — говорится в сообщении.

Также в первые три дня после вакцинации рекомендуется избегать интенсивных физических нагрузок и отказаться от похода в сауну, принимать душ можно. В первые 72 часа после вакцинации следует ограничить приём алкоголя.

«Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35—42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом», — пояснили в ведомстве.

Накануне президиум Российской академии наук призвал россиян сделать прививку от коронавируса. Как констатировал президент РАН Александр Сергеев, в стране остаются низкими темпы прививочной кампании, а полную вакцинацию прошли всего 11,5% общего населения, что явно недостаточно: «По законам эпидемиологии, пандемия будет побеждена, если 60—70% населения имеют защиту от заражения».

В свою очередь, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург указал, что вакцинироваться следует каждые полгода. Он добавил, что от возбудителя COVID-19 удастся защититься, если в течение нескольких предстоящих месяцев будет привито около 70% населения.

В России за последние сутки прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 21 042 человека. По числу выявленных случаев лидируют Москва (5823), Московская область (2583) и Санкт-Петербург (1503).

В общей сложности в РФ с начала пандемии зафиксировано 5 514 599 случаев заболевания COVID-19.

Между тем в России за минувшие 24 часа были выписаны 16 356 человек, а за весь период число выздоровевших достигло 5 000 393. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за последние сутки умерли 669 пациентов, а общее число летальных исходов достигло 135 214.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии выполнено свыше 149,6 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 409 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 799,8 тыс. человек.

Москва и QR-коды

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович прокомментировала введение в Москве с 28 июня системы QR-кодов для посещения ресторанов и кафе.

«Позвольте повторить то, что генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос и региональный директор Европейского бюро ВОЗ доктор Клюге говорили много раз: одна мера не решает ситуацию, необходим комплекс мер, которые нужно принять в совокупности, чтобы сгладить кривую или остановить пандемию», — приводит её слова РИА Новости.

Как заметила Вуйнович, текущая эпидемиологическая ситуация во всём мире, включая Россию, указывает на необходимость задействования всех имеющихся в распоряжении инструментов для предотвращения передачи инфекции. Речь идёт об установлении мер предосторожности и ограничениях в сочетании с прививочной кампанией.

Кроме того, эксперты, работающие в сфере информационной безопасности, выступили с предупреждением к жителям Москвы и Подмосковья, которые намереваются оформить фальшивые сертификаты о вакцинации и QR-коды.

Как заметил руководитель отдела разработки программного обеспечения Crosstech Solutions Group Александр Турников, опасность заключается не только в финансовых потерях и в отсутствии реальной вакцинации.

«Дело в том, что для оформления поддельного кода вам придётся передать свои данные неизвестному лицу, что само по себе является риском — неизвестно, как в дальнейшем они будут использованы», — цитирует его РИА Новости.

Накануне глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил в эфире Первого канала, что в Москве за последние две недели выявили 15 организаций и лиц, которые предоставляют гражданам фальшивые сертификаты о вакцинации и QR-коды: «Их действительно ждёт уголовная ответственность».

Согласно данным источника ТАСС в правоохранительных органах, за прошедшую неделю в столице задержали пятерых курьеров с поддельными сертификатами о вакцинации. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

С 28 июня в Москве вступили в силу новые требования к заведениям общепита в связи с распространением COVID-19. Находиться в залах кафе, ресторанов и баров могут только посетители, сделавшие прививку, переболевшие коронавирусной инфекцией за последние полгода или же предъявившие ПЦР-тест с отрицательным результатом, сделанный не раньше чем за три дня. Они получают QR-код для прохода в свободные от коронавируса зоны. На такой формат работы перешли свыше 7 тыс. заведений общепита из более чем 15,6 тыс.

«Спутник V» и Гватемала

Представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), комментируя заявление властей Гватемалы относительно задержек с поставками российской вакцины «Спутник V», сообщил, что в скором времени в эту латиноамериканскую страну прибудут два борта с отечественным препаратом.

«Один самолёт с вакциной «Спутник V» должен прибыть в Гватемалу на этой неделе. Ещё один борт с грузом вакцины прибудет уже в начале следующей недели в рамках исполнения контрактных обязательств», — приводит его слова РИА Новости.

Накануне министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес на встрече с депутатами заявила о задержках поставок «Спутника V», подчеркнув, что добивается от российской стороны возврата средств.

24 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Гватемалы Педро Броло Вилой заявил, что страны обсуждают вопрос об ускорении последующих поставок российской вакцины.