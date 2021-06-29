«Нужны меры борьбы с этими жуликами»: в Кремле обеспокоены подделкой сертификатов о вакцинации и QR-кодов

Необходимо принять меры для борьбы с жуликами, которые занимаются торговлей поддельными сертификатами о вакцинации от коронавирусной инфекции и QR-кодами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В свою очередь, в Совфеде напомнили, что использование поддельных документов грозит наказанием до двух лет тюрьмы, столько же могут получить продавцы QR-кодов.

Российские власти обеспокоены ситуацией с торговлей поддельными сертификатами о вакцинации от коронавирусной инфекции и QR-кодами, которые предоставляют возможность посетить свободные от COVID зоны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно, беспокоит. Подделка документов — это правонарушение. И, конечно, это и беспокоит, и вызывает сожаление, что эта ниша сразу заполняется разными жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей. Безусловно, нужны меры борьбы с этими жуликами», — сказал Песков.

Наряду с этим официальный представитель Кремля констатировал, что в России к осени не удастся добиться уровня в 60% вакцинированных, сроки «будут сдвигаться вправо».

«Мы видим с вами, что только на этой неделе у нас более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться. До этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне. Несмотря на то, что все возможности для этого государством были созданы», — пояснил он.

О том, что в даркнете на фоне введения в Москве QR-кодов в продаже появились их подделки, сообщило РИА Новости со ссылкой на директора экспертных сервисов BI.ZONE Евгения Волошина. По его словам, специалисты обнаружили не менее десятка объявлений, которые были опубликованы ещё в мае.

«Изначально в них размещалась информация о покупке фейковых сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных «Госуслуг». Однако после решения московских властей ввести QR-коды злоумышленники отредактировали описание объявлений и добавили информацию, что покупатель получит возможность сгенерировать настоящий QR-код. Средняя цена документа в даркнете — 11 тысяч рублей», — пояснил он.

Специалист также не исключил, что в ближайшее время могут появиться приложения для генерации фейковых QR-кодов и программы для выявления фальшивых изображений.

«Систему только запустили, и пока проверка QR-кодов будет осуществляться в ручном режиме. По всей видимости, сотрудники заведения будут проверять код с помощью обычной камеры смартфона, и при высоком потоке клиентов легко могут не заметить, что код ведёт на вредоносный ресурс», — добавил директор экспертных сервисов BI.ZONE.

Как заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, за использование поддельных QR-кодов для входа в бесковидные зоны в зависимости от последствий грозит до двух лет тюрьмы. Такое же наказание могут получить продавцы QR-кодов.

В свою очередь, замглавы социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко выступила за ужесточение наказания за подделку и использование заведомо поддельных медицинских документов, в том числе сертификатов о вакцинации.

«На мой взгляд, подделка медицинских документов может привести к серьёзным, даже трагическим последствиям, поэтому и ответственность за такого рода деяния должна быть не ниже, чем за подделку паспортов», — заявила сенатор.

Подделка паспорта гражданина РФ, а также его сбыт наказывается ограничением или лишением свободы на срок до трёх лет либо принудительными работами на тот же срок.

Напомним, что с 28 июня в Москве посещать заведения общепита могут только те, кто продемонстрирует QR-код, свидетельствующий о том, что гражданин сделал прививку от коронавируса, переболел COVID-19 за последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест не старше трёх дней. По данным столичной мэрии, за три с начала введения этого требования QR-коды получили почти 2,5 млн москвичей.

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг, заявил, что городские власти могут распространить систему QR-кодов на другие отрасли.

«Давайте вот так уж прямо — общественный транспорт и магазины — может быть, не совсем ближайшее время. Но идеи, какие отрасли могут присоединиться к этой программе, у нас есть», — сказал он в эфире Первого канала.

«Спутник V» в ОАЭ

Вакцина «Спутник V» продемонстрировала высокие показатели эффективности и безопасности в ходе вакцинации населения Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который объявил данные Министерства здравоохранения ОАЭ.

«Эффективность вакцины по итогам анализа данных более 81 тыс. лиц, привитых обоими компонентами препарата «Спутник V», составила 97,8%. При этом против тяжёлых случаев коронавируса российская вакцина продемонстрировала беспрецедентную эффективность в размере 100%», — говорится в сообщении.

После вакцинации «Спутником V» не было зафиксировано ни одного случая смерти, церебрального венозного тромбоза, миокардита, госпитализации или других тяжёлых нежелательных явлений.

«Вакцина «Спутник V» продемонстрировала соответствие высоким стандартам в области здравоохранения, доказала полную безопасность и высокую эффективность в ходе вакцинации населения в ОАЭ», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

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Он назвал «Спутник V» одной из лучших в мире вакцин против коронавируса, что подтверждают независимые данные из целого ряда стран, в числе которых Аргентина, Сербия, Сан-Марино, Бахрейн, Венгрия, Мексика.

«Применение российской вакцины обеспечивает стойкий иммунитет к коронавирусу, позволяя постепенно снимать ограничения и возвращаться к нормальной жизни», — заключил он.

К настоящему моменту «Спутник V» получил одобрение на применение в 67 странах мира с общим населением более 3,5 млрд человек.

Статистика COVID-19 в России

В России за последние сутки прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 20 616 человек. По числу выявленных случаев лидируют Москва (6209), Московская область (2453) и Санкт-Петербург (1374).

В общей сложности в РФ с начала пандемии зафиксирован 5 493 557 случаев заболевания COVID-19.

Между тем в России за минувшие 24 часа были выписаны 14 697 человек, а за весь период число выздоровевших достигло 4 984 037. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за последние сутки умерли 652 пациента, а общее число летальных исходов достигло 134 545.

Как следует из данных, опубликованных на сайте Медицинской школы Вашингтонского университета, американские учёные выявили альтернативный вариант проникновения коронавируса в клетки. В ходе мутации коронавирус может не использовать рецепторы ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент) для того, чтобы попасть в организм человека.

«Это открытие показывает, что вирус способен меняться неожиданно и находить новые пути инфицирования организма», — говорится в сообщении.

Накануне телеканал РЕН ТВ сообщил, что в одну из московских больниц госпитализировали народную артистку России Веру Алентову — она сдала тест на коронавирус и находится в ожидании результатов. Утром 29 июня ТАСС эту информацию подтвердили во ВГИКе. При этом ранее пресс-служба партии «Справедливая Россия — За правду» передавала о том, что коронавирусной инфекцией в лёгкой форме болеет её супруг, режиссёр Владимир Меньшов.

Вера Алентова с супругом Владимиром Меньшовым

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© Pravda Komsomolskaya

Кроме того, диагноз COVID-19 был выявлен у актрисы Веры Сотниковой. В своём Instagram она опубликовала видеозапись из больничной палаты.

«Ровно в понедельник стало так плохо. Выкручивало руки, ноги, болела кожа на всём теле, драло горло, температура, высокое давление и т.д. Всё это пишу для вас и ради вас. Не слушайте никого, кто против прививок. Реально можно заболеть так, что домой после больницы можно не вернуться», — обратилась артистка к своим подписчикам.

Ситуация в регионах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о том, почему городские власти разрешили проведение праздника «Алые паруса» в очном формате, подчеркнув, что на мероприятии была создана зона безопасности и входной контроль. Как указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решения о проведении крупных массовых мероприятий принимает руководители городов и регионов на основе требований санитарных служб.

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«Наши ребята заслужили выпускной в очном формате. Мы дали им такую возможность. Прислушались к пожеланиям родительской общественности. Не стали лишать 40 тысяч человек праздника, который бывает только раз в жизни. Для нас было важно дать надежду на лучшее выпускникам 2021 года. И мы это сделали», — сказал градоначальник в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».

Он добавил, что для выпускников освободили центр Петербурга, создали обширную зону безопасности, организовали входной контроль.

«По требованию Роспотребнадзора на праздник не допускали сопровождающих, за исключением учителей, имеющих высокий уровень антител. При выдаче билетов мы предупредили каждого, что окончательный выбор остаётся за ним, рассказали о возможных рисках, о необходимости использовать средства индивидуальной защиты», — пояснил Беглов.

Вместе с тем председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, что в Санкт-Петербурге в ходе нынешней волны распространения коронавируса увеличилась доля госпитализированных в возрасте от 20 до 40 лет. При этом уровень заболеваемости среди детей по сравнению со второй волной снизился.

«Приходится наблюдать значительное число пациентов данного возраста, которые находятся на искусственной вентиляции лёгких. К сожалению, нередко видим примеры, когда заболевание заканчивается фатально», — приводит его слова РИА Новости.

С 1 июля в Курской области вводят обязательную вакцинацию для работников сферы торговли и услуг, общепита, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты, ЖКХ, образования, здравоохранения, соцобслуживания, культуры и искусства, физкультуры, служащих. Как заявил заявил заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, задача региональных властей состоит в том, чтобы до 1 сентября привить первым компонентом не менее 70% от числа запланированных.

«Тогда у нас будет подушка безопасности, и у нас осенью не будет всплеска и подъёма заболеваемости», — заметил он.