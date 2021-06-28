В центре имени Гамалеи прокомментировали ситуацию с пандемией
- Reuters
В беседе с газетой «Известия» он заявил, что предсказать ситуацию с COVID-19 в России сложно, но необходимо учитывать такой фактор, как создание коллективного иммунитета.
«Нужно следить за ситуацией и теми факторами, которые будут способствовать прекращению распространения коронавирусной инфекции: создание коллективного иммунитета за счёт вакцинации и за счёт тех, кто перенёс коронавирусную инфекцию», — сказал он.
По его словам, пандемии всё-таки заканчиваются и рано или поздно распространение COVID-19 прекратится.
Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.