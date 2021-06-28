«До 86 тысяч человек в рабочие дни»: Собянин сообщил об увеличении числа записей на вакцинацию от COVID-19

Москва достигла неплохого показателя по количеству желающих пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в рабочие дни число записавшихся доходит до 86 тыс. человек. При этом градоначальник отметил, что ситуация с COVID-19 остаётся «крайне сложной». За прошедшие 24 часа в Москве зафиксировали 7246 новых случаев COVID-19, всего в России суточный прирост составил 21 650.

В России за последние сутки прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 21 650 человек. По числу выявленных случаев лидируют Москва (7246), Московская область (2722) и Санкт-Петербург (1335).

В общей сложности в РФ с начала пандемии зафиксирован 5 472 941 случай заболевания COVID-19.

Между тем в России за минувшие 24 часа были выписаны 12 626 человек, а за весь период число выздоровевших достигло 4 969 340. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за последние сутки умерли 611 пациентов, а общее число летальных исходов достигло 133 893.

Одной из причин нового всплеска заболеваемости стали особенности «дельта»-варианта коронавируса, который также называют индийским. В частности, он более заразен, чем другие штаммы, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетёсов.

«Ситуация, в которой сейчас Москва находится, очень тяжёлая. Число заболевших в день приблизилось к максимуму второй зимней волны. И это означает, что доза выделяемого инфицированными людьми вируса такова, что прошибает уже образовавшийся у части населения иммунитет», — цитирует его «Лента.ру».

По его словам, также на ситуацию повлияли низкий уровень вакцинации населения и пренебрежение мерами социального дистанцирования и индивидуальной защиты.

«Если будем интенсивно вакцинироваться, поголовно и аккуратно носить маски, то мой прогноз оптимистический. Пик уйдёт через две-три недели», — заявил Нетёсов.

АГН «Москва»

© Никеричев Андрей

Кроме того, Федеральная антимонопольная служба приступила к изучению появившейся информации об увеличении цен на ПЦР-тесты, передаёт агентство Интерфакс.

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«В связи с поступающими в антимонопольный орган обращениями граждан о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела от COVID-19 ФАС России ранее направила запросы в медорганизации. В настоящее время ведомство изучает представленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости этих услуг», — говорится в сообщении.

Помимо этого, с 28 июня Россия возобновила регулярное авиасообщение с восемью странами — Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией и Соединёнными Штатами. Кроме того, возрастает количество регулярных рейсов на взаимной основе между Россией и Австрией, Азербайджаном, Арменией, Грецией, Катаром, Сербией, Финляндией, Хорватией, Швейцарией.

Также возобновляется осуществление перелётов в иностранные государства из международных аэропортов в Брянске и Ульяновске.

COVID-ограничения в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся крайне сложной, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения Многофункционального миграционного центра в Сахарово, где стартовала вакцинация трудовых мигрантов от COVID-19.

«Мы за последнюю неделю побили новый рекорд по количеству госпитализаций, количеству людей, которые находятся в реанимации, а также по количеству умерших от СОVID-19», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

По его словам, из-за ухудшения эпидобстановки и были приняты решения о введении ограничительных и других мер, в частности, об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан и доступе в заведения общепита только для привитых, переболевших или имеющих отрицательные ПЦР-тесты.

«В результате этих мер количество записей на вакцинацию в городе увеличилось до 86 тыс. в рабочие дни, что, в общем, является неплохим показателем», — добавил градоначальник.

С понедельника, 28 июня, вступили в силу антикоронавирусные требования для ресторанов и кафе Москвы. Теперь посещать заведения общепита смогут только те, кто сделали прививку от коронавируса, переболели COVID-19 за последние полгода или имеют отрицательный ПЦР-тест не старше трёх дней.

Эксперимент распространяется на все столичные заведения общепита и массовые мероприятия численностью более 500 человек.

«Бесковидный» режим становится единым правилом для всех заведений общепита, которое поможет нам обезопасить самих себя, родных и окружающих. Предложение о работе ресторанов в режиме COVID-free поступило от московских предпринимателей и было реализовано с 21 июня в качестве эксперимента. С этого понедельника этот механизм распространяется на все заведения общепита в столице», — заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный Департамент торговли и услуг. Его слова приводит ТАСС.

Представитель мэрии заметил, что заведениям общепита, которые не могут обеспечить пребывание гостей по QR-коду, разрешено работать только навынос или на доставку. При этом до 11 июля для посещения летних веранд гражданам не надо предъявлять QR-коды.

Как отмечается на официальном сайте мэра Москвы, получить QR-код можно на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», в сервисе mos.ru/qr, на портале gosuslugi.ru или в мобильном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус». Вдобавок можно обратиться в регистратуру городской поликлиники или воспользоваться инфоматом.

«Приложения «Московский транспорт», «Помощник Москвы» и «Метро Москвы» помогут проверить QR-коды при посещении кафе, ресторанов и массовых мероприятий», — сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Наряду с этим с 28 июня в Москве вновь становится обязательным требование о переводе не менее 30% сотрудников на режим дистанционной работы. Исключение составляют граждане, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации, а также лица, полностью прошедшие курс вакцинации от COVID-19.