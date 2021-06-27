Максимум за время пандемии: в Москве за сутки от COVID-19 скончались 114 человек
- АГН «Москва»
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В России за прошедшие сутки было выявлено 20 538 новых случаев коронавирусной инфекции, большинство — в Москве (6 723), Московской области (2 608) и Санкт-Петербурге (1 298). За это время в стране выздоровели 12 728 человек, 599 пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.
Как сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, в Москве за сутки скончались 114 человек, что стало максимумом за всё время пандемии.
За сутки по выздоровлении в столице были выписаны 4 018 пациентов. За всё время в городе умерли 22 086 человек с коронавирусом.
Общее число зарегистрированных в РФ случаев коронавируса достигло 5 451 291, с начала пандемии умерли 133 282 человека, 4 956 714 пациентов выздоровели. Согласно данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 148,4 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса SARS-CoV-2.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице нет проблем с вакцинацией от коронавируса, добавив, что вакцины в городе хватает.
«Мы открыли дополнительные пункты вакцинации в большом объёме — и в парках, и в поликлиниках, и в торговых центрах. Проблем ни с записью, ни с вакцинацией в Москве на данный момент нет», — приводит его слова РИА Новости.
Он отметил, что количество людей, которые записываются на вакцинацию в столице, кратно увеличилось. В пятницу, 25 июня, по его словам на прививку от COVID-19 записались 86 тыс. человек.
«Вот этот объём нам как раз и требуется, чтобы в течение месяца добавить ещё около 2 млн человек, которые сделали вакцинацию. Это будет огромный шаг к тому, чтобы снижать заболеваемость и уходить из ограничений», — подчеркнул градоначальник.
Тем временем была опубликована обновлённая инструкция к вакцине от COVID-19 «Спутник V», где, в частности, появились новые рекомендации по вакцинации беременных. В инструкции говорится, что применять препарат при беременности стоит только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.
В инструкции уточняется, что опыт клинического применения препарата «Гам-КОВИД-Вак» при беременности отсутствует.
«В ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофетальное развитие (на самках) и пренатальное развитие потомства», — говорится в рекомендациях.
Также отмечается, что применение препарата в период грудного вскармливания противопоказано.
Напомним, 25 июня Министерство здравоохранения России заявило о снятии противопоказания для вакцинации беременных от COVID-19 препаратом «Спутник V». Глава ведомства Михаил Мурашко подчеркнул, что, таким образом, открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжёлого течения заболевания.
Штамм «дельта»
В Роспотребнадзоре сообщили подробности о новом штамме коронавируса «дельта». Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что пока сложно сказать, насколько он опасен, ясно только, что штамм «дельта» более заразный.
«Один заболевший в Индии, например, мог заразить шестерых», — уточнила специалист.
Как рассказала Пшеничная, резкие подъёмы заболеваемости COVID-19 в России могут возникнуть именно из-за возможного распространения штамма «дельта» в случае несоблюдения противоэпидемических мер.
В свою очередь официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала тревожной ситуацию с новым штаммом COVID-19.
«Штамм «дельта» поражает очень много клеток, человек (инфицированный этим штаммом. — RT) может заразить больше людей и гораздо быстрее...», — рассказала она, добавив, что вирус «набирает обороты».
- АГН «Москва»
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Представитель ВОЗ подчеркнула необходимость вакцинации для снижения возможностей передачи вируса и вероятности перенести заболевание в тяжёлой форме.
Обязательная вакцинация отдельных групп граждан
Тем временем ещё несколько российских регионов приняли решение об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых групп населения.
Так, в Брянской области, согласно постановлению главного санитарного врача региона Людмилы Трапезниковой, вакцинацию первым компонентом препарата от COVID-19 необходимо провести до 1 октября, а вторым компонентом — не позднее 15 ноября. Мера распространяется на граждан, работающих на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях и у индивидуальных предпринимателей в следующих сферах: торговля, общепит, транспорт, образование, здравоохранение и ряде других.
- АГН «Москва»
- © Мобильный репортёр
Аналогичное решение приняли и власти Бурятии. Там обязательная вакцинация распространяется в том числе на работников медицинских, образовательных организаций, социальной сферы, транспорта, транспортных узлов и ЖКХ, сферы услуг. Кроме того, обязательной вакцинации подлежат студенты и люди старше 65 лет.
О введении обязательной вакцинации ряда граждан заявили и в Роспотребнадзоре Республики Алтай.
«Обязательной вакцинации будут подлежать все работники сферы обслуживания, государственные и муниципальные служащие, военнослужащие, работники сферы образования, правоохранительных органов [и других категорий]. До 1 июля работодатели должны подать списки работников, подлежащих вакцинации, в медицинскую сеть. До 30 июля все должны быть привиты первым компонентом вакцины», — рассказал представитель ведомства.
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