Собянин: проблем с вакцинацией от COVID-19 в Москве нет

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Москва не испытывает проблем ни с записью на прививки от коронавируса, ни с самой вакцинацией, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 1».
Собянин: проблем с вакцинацией от COVID-19 в Москве нет
  • РИА Новости

«Мы открыли дополнительные пункты вакцинации в большом объёме — и в парках, и в поликлиниках, и в торговых центрах. Проблем ни с записью, ни с вакцинацией в Москве на данный момент нет», — сказал он. Слова Собянина приводит РИА Новости.

Он добавил, что вакцины в городе хватает.

«Спасибо Министерству здравоохранения, своевременно поставляют вакцину в Москву», — отметил мэр.

Он также рассказал, что около 86 тыс. москвичей записались на вакцинацию от коронавируса в пятницу, 25 июня.

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