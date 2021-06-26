В Москве 86 тысяч человек записались на вакцинацию

Короткая ссылка
Около 86 тыс. москвичей записались на вакцинацию от коронавируса в пятницу, 25 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
В Москве 86 тысяч человек записались на вакцинацию
  • РИА Новости

«Сегодня количество людей, которые записываются на вакцинацию, кратно увеличилось. Вчера записались 86 тыс. человек. Вот этот объём нам как раз и требуется, чтобы в течение месяца добавить ещё около 2 млн человек, которые сделали вакцинацию. Это будет огромный шаг к тому, чтобы снижать заболеваемость и уходить из ограничений», — цитирует его РИА Новости.

23 июня сообщалось, что порядка 60 тыс. москвичей за сутки записались на вакцинацию.

Собянин ранее отметил, что пандемию в России можно преодолеть двумя способами: масштабной вакцинацией или возвращением к локдауну.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить