В Москве 86 тысяч человек записались на вакцинацию

Около 86 тыс. москвичей записались на вакцинацию от коронавируса в пятницу, 25 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Сегодня количество людей, которые записываются на вакцинацию, кратно увеличилось. Вчера записались 86 тыс. человек. Вот этот объём нам как раз и требуется, чтобы в течение месяца добавить ещё около 2 млн человек, которые сделали вакцинацию. Это будет огромный шаг к тому, чтобы снижать заболеваемость и уходить из ограничений», — цитирует его РИА Новости.

23 июня сообщалось, что порядка 60 тыс. москвичей за сутки записались на вакцинацию.

Собянин ранее отметил, что пандемию в России можно преодолеть двумя способами: масштабной вакцинацией или возвращением к локдауну.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.