Собянин рассказал о способах остановить пандемию COVID-19 в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о двух способах взять под контроль пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в столице.
Собянин рассказал о способах остановить пандемию COVID-19 в Москве
  • РИА Новости

«Чтобы остановить пандемию, нужно одно: быстрая масштабная вакцинация. Другого никто ничего не придумал... Для того чтобы кардинально эту проблему решить, нужно вакцинироваться либо уйти в локдаун», — цитирует его РИА Новости.

Также он отметил, что санитарные ограничения, масочный режим и другие меры важны, но они носят временный характер.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных и спортивных мероприятий с присутствием более 500 человек.

При этом рестораны и кафе Москвы будут обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов для обслуживания людей, имеющих защиту от COVID-19.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.

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