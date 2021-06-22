Рестораны и кафе Москвы обяжут создать систему проверки QR-кодов

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Рестораны и кафе Москвы будут обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов для обслуживания людей, имеющих защиту от COVID-19. Те заведения, которые не выполнят требования, смогут работать только навынос или осуществлять доставку.
Рестораны и кафе Москвы обяжут создать систему проверки QR-кодов
  • Pixabay

Об этом говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

«Фуд-корты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов», — подчеркнули в мэрии.

Такие же правила посещения ресторанов и кафе уже несколько месяцев действуют во многих европейских и азиатских городах, отметил Собянин.

По его словам, Москве настала пора перенимать их опыт, если город хочет избежать «нового, крайне нежелательного локдауна».

22 июня Собянин сообщил, что с 28 числа в Москве посещать заведения общепита смогут только те люди, которые сделали прививку, переболели COVID-19 за последние полгода или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней.

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