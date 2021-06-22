С 28 июня в Москве посещать общепит смогут только имеющие защиту от COVID-19

С 28 июня в Москве посещать заведения общепита смогут только те люди, которые сделали прививку, переболели COVID-19 за последние полгода или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней.

Об этом сообщил московский мэр Сергей Собянин.

Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом, отметил он.

Получить код можно в регистратуре городской поликлиники или с помощью ряда порталов (портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.ИНФО, портала госуслуг и приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус»), а также с помощью электронной медкарты.

«Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут», — подчеркнул мэр.

Также в столице с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных и спортивных мероприятий с присутствием более 500 человек.