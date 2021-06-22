В Москве с 22 июня запрещают мероприятия с присутствием более 500 человек

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных и спортивных мероприятий с присутствием более 500 человек.

Об этом он написал в своём блоге.

«С 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек — как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях», — сообщил Собянин.

Также он отметил, что фан-зоны и танцполы в Москве должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия.

Ранее министр правительства Москвы, глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что на сегодняшний день более 2 млн человек привились от коронавируса в столице.