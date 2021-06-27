Названы новые рекомендации по вакцинации беременных «Спутником V»

Применять вакцину от коронавируса «Спутник V» при беременности стоит только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, следует из обновлённой инструкции к препарату.

«Отсутствует опыт клинического применения препарата «Гам-ковид-вак» при беременности», — говорится в инструкции.

Как уточняется, применять «Спутник V» при беременности следует только в тех случаях, когда «ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода».

Также отмечается, что применение российского препарата в период грудного вскармливания противопоказано.

«Невозможно исключить риск для новорождённых/младенцев, находящихся в грудном вскармливании. В связи с этим применение препарата «Гам-ковид-вак» в период грудного вскармливания противопоказано», — подчёркивается в инструкции.

Ранее Министерство здравоохранения России заявило, что снимаются противопоказания для вакцинации беременных от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом «Спутник V».