В Республике Алтай введена обязательная вакцинация для некоторых групп граждан
- Reuters
Как отметил ТАСС официальный представитель ведомства, обязательную вакцинацию должны пройти, в частности, работники правоохранительных органов, сферы услуг, образования, здравоохранения и торговли.
«Обязательной вакцинации будут подлежать все работники сферы обслуживания, государственные и муниципальные служащие, военнослужащие, работники сферы образования, правоохранительных органов [и других категорий]. До 1 июля работодатели должны подать списки работников, подлежащих вакцинации, в медицинскую сеть. До 30 июля все должны быть привиты первым компонентом вакцины», — сказал он.
В списке категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации, также работники многофункциональных центров, транспорта, почты, детских лагерей, санаториев.
Ранее сообщалось, что главный государственный санитарный врач Бурятии подписал постановление о вакцинации от коронавируса для нескольких групп населения.
В июне главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.