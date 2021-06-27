В Бурятии введена обязательная вакцинация для некоторых групп граждан

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Главный государственный санитарный врач Бурятии подписал постановление о вакцинации от коронавируса для нескольких групп населения.
В Бурятии введена обязательная вакцинация для некоторых групп граждан
  • РИА Новости

«В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции главный государственный санитарный врач по Республике Бурятия Сергей Ханхареев подписал постановление о проведении профилактических прививок от COVID-19 отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», — говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что обязательная вакцинация распространяется в том числе на работников медицинских, образовательных организаций, социальной сферы, транспорта, транспортных узлов и ЖКХ, а также сферы услуг.

Кроме того, обязательной вакцинации подлежат студенты и люди старше 65 лет.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что после двух нерабочих недель в республике продлевать меры пока не планируется.

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