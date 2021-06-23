Власти Бурятии не планируют продлевать режим нерабочих дней

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Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что после двух недель нерабочих дней в республике продлевать меры пока не планируется.
Власти Бурятии не планируют продлевать режим нерабочих дней
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Об этом заявили в пресс-службе правительства Бурятии.

«Если мы не примем меры, мы продолжим терять людей, система здравоохранения, медики просто не выдержат. Да, мы создаём койки, докупаем оборудование, но, к сожалению, ресурс человеческий не бесконечный. Всем надо понимать, что эта мера будет действенна и даст нужный эффект только в том случае, если мы все отнесёмся максимально ответственно», — сказал Цыденов.

Как уточняется, «глава Бурятии подчеркнул, что продления карантина не будет».

Ранее стало известно, что власти Бурятии на фоне ситуации с коронавирусом вводят режим нерабочих дней с 27 июня по 11 июля.

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