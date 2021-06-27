В Роспотребнадзоре рассказали подробности о штамме «дельта»
«Сказать, насколько опасен индийский штамм, пока сложно», — цитирует ТАСС Пшеничную.
По её словам, в настоящее время ясно только, что данный штамм коронавируса более заразный.
«Один заболевший в Индии, например, мог заразить шестерых», — уточнила специалист.
Как отметила Пшеничная, резкие подъёмы заболеваемости COVID-19 в России могут возникнуть именно из-за возможного распространения штамма «дельта» в случае несоблюдения противоэпидемических мер.
Ранее сообщалось, что научные организации Роспотребнадзора проверяют информацию о выявлении в России первого случая инфицирования штаммом коронавируса «дельта плюс».