В Роспотребнадзоре рассказали подробности о штамме «дельта»

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Эксперты отмечают большую заразность штамма коронавируса «дельта», но пока сложно сказать, насколько он опасен. Такое мнение выразила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Сказать, насколько опасен индийский штамм, пока сложно», — цитирует ТАСС Пшеничную.

По её словам, в настоящее время ясно только, что данный штамм коронавируса более заразный.

«Один заболевший в Индии, например, мог заразить шестерых», — уточнила специалист.

Как отметила Пшеничная, резкие подъёмы заболеваемости COVID-19 в России могут возникнуть именно из-за возможного распространения штамма «дельта» в случае несоблюдения противоэпидемических мер. 

Ранее сообщалось, что научные организации Роспотребнадзора проверяют информацию о выявлении в России первого случая инфицирования штаммом коронавируса «дельта плюс».

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