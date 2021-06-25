С 28 июня: в Москве работодателей вновь обязали перевести треть сотрудников на удалёнку

С 28 июня столичные работодатели должны будут перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников. В их число должны войти граждане старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания. Как говорится в указе Сергея Собянина, эта мера не затронет лиц, получивших оба компонента вакцин от COVID-19, а также граждан, чьё нахождение на рабочем месте критически важно для работы организации. Кроме того, в столице продлён запрет на ночную работу заведений общепита и проведение развлекательных мероприятий. Вместе с тем в столице с 25 июня заработал сервис по выдаче QR-кодов для посещения «бесковидных» ресторанов.

В понедельник, 28 июня, работодатели в Москве вновь должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина. В их число должны входить граждане старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы.

При этом работодателей, которые не выполнят эти условия, привлекут к административной ответственности.

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Указывается, что требование не распространяется на граждан, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации, а также на лиц, полностью прошедших курс вакцинации от COVID-19.

Требование также не распространяется на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, предприятия, входящие в состав государственных корпораций «Роскосмос» и «Росатом», организации, осуществляющие работу по государственному оборонному заказу. Также мера не касается организаций электронно-технической отрасли, обеспечивающие деятельность указанных организаций, медучреждений и ряд других.

Напомним, что требование об переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников столичных компаний вводилось в октябре 2020 года. При этом 27 января 2021-го оно получило рекомендательный характер.

В указе также говорится о продлении запрета на ночную работу (с 23:00 до 06:00) заведений общественного питания, а также проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

Кроме того, в пятницу, 25 июня на сайте мэра и правительства Москвы заработал сервис immune.mos.ru, с помощью которого можно получить QR-код для посещения «бесковидных» ресторанов в столице. Сделать это могут как граждане РФ, так и иностранцы.

«Организации могут запрашивать у посетителей QR-код, подтверждающий статус вакцинации, переболевшего или наличие действующего отрицательного результата ПЦР-теста», — говорится на главной странице сервиса.

Напомним, что власти Москвы и Подмосковья на фоне ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией ввели новые ограничительные меры. Так, с 28 июня посещать кафе, рестораны, а также ряд других общественных мест можно будет только при наличии QR-кодов — его могут получить вакцинированные, переболевшие инфекцией за последние полгода или имеющие ПЦР-тест не старше трёх дней. Несовершеннолетние смогут прийти с родителями или своими законными представителями.

Наряду с этим заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что на фоне высокого спроса было принято решение открыть дополнительные пункты вакцинации — заработали 19 дополнительных прививочных пунктов, в которых будут работать по две бригады вакцинации. Теперь на базе городских поликлиник работают 119 центров, при этом их часы работы продлены на два часа — не с 08:00 до 20:00, как было ранее, а с 08:00 до 22:00.

«За прошедшие несколько дней число людей, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, существенно выросло, — сказала Ракова. — Пункты вакцинации во взрослых поликлиниках открыты в максимальном числе зданий, где это возможно, поэтому сеть теперь расширена за счет детских поликлиник».

РИА Новости

© Павел Бедняков

Ситуация с COVID-19 в России

Право отстранить отказавшегося от вакцинации от COVID-19 работника от выполнения трудовых обязанностей предусмотрено Трудовым кодексом. Об этом заявили в Роструде. Отмечается, что отстранение возможно в случае нарушения ТК РФ, федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

«Один из таких случаев — нарушение положений Федерального закона №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В нём указано, что отсутствие профилактических прививок влечёт отказ в приёме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. То есть вакцина необходима в тех случаях, когда речь идёт о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что прививка от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Отмечается, что главные государственные санитарные врачи и их замы в субъектах РФ могут выносить постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям.

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«По состоянию на июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в 10 регионах страны. В них для тех сотрудников, которые указаны в постановлении, вакцинация становится обязательной. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса, устанавливает также главный санитарный врач в субъекте», — заключили в Роструде.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о ситуации с коронавирусной инфекцией, призвал граждан РФ привыкать жить в тех условиях, «которые диктует жизнь».

«Любые прогнозы на этот счёт абсолютно рискуют стать крайне неточными. И, конечно, очевидно одно, что эти ограничения, они будут действовать и действовать на период пандемии, на период угрозы коронавируса. Когда эта угроза уйдёт из нашей жизни, и уйдёт ли она вообще, на этот вопрос вряд ли кто-то может ответить», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о дефиците вакцин от коронавируса в ряде субъектов РФ, официальный представитель Кремля выразил уверенность, что в ближайшие дни «все вот эти возникшие дефицитные ситуации будут компенсированы». Он также отметил необходимость ускорить всю цепочку производства и поставок вакцин.

«Вы знаете, это достаточно гибкая система, и действительно, поскольку, слава богу, произошёл такой резкий рост количества желающих вакцинироваться, а как мы знаем, вакцину, тоже всё-таки с учётом необходимых условий для хранения, в больших объёмах её хранить по всей географии страны просто невозможно», — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Дмитрий Песков также сообщил, что в ближайшее время собирается сделать себе прививку «Спутником Лайт», несмотря на наличие Т-клеточного иммунитета.

За последние сутки в России суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 20 393. По числу выявленных случаев лидируют Москва (7916), Московская область (2436) и Санкт-Петербург (1194).

В общей сложности в РФ с начала пандемии зафиксировано 5 409 088 случаев заболевания COVID-19.

Между тем в России за минувшие 24 часа были выписаны 14 024 человека, а за весь период число выздоровевших достигло 4 929 639. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за последние сутки умерли 601 пациент. Всего в стране на фоне последствий коронавирусной инфекции умерли 132 064 человека.

Российский союз промышленников и предпринимателей и Федерация независимых профсоюзов России попросили правительство принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения, за исключением имеющих противопоказания и высокий титр антител.

«В целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и продолжения восстановления допандемического уровня развития экономики и рынка труда», — говорится в документе.

В России массовая вакцинация от коронавирусной инфекции началась 18 января. Привиться можно вакцинами «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутинк Лайт», которая 25 июня вышла в гражданский оборот. Как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, в стране привились уже более 21 млн человек.

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Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность принимать с 1 августа туристов с отрицательным ПЦР-тестом, а не только с сертификатом о вакцинации от COVID-19.

«Считаем, что это, наряду с чётким выполнением всех необходимых мер предосторожности, позволит обеспечить безопасный отдых в текущем летнем сезоне», — цитирует её ТАСС.

Догузова добавила, что Ростуризм летний туристический сезон проходит на фоне пандемии коронавируса, а эпидобстановка в России сложная и развивается в регионах неравномерно.

«Мы рекомендуем людям, по возможности, вакцинироваться, если на то нет медицинских или иных противопоказаний, чтобы ситуация как можно быстрее нормализовалась и ограничения постепенно были сняты», — заметила руководитель ведомства.

Накануне глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 августа отели, гостиницы, пансионаты и санатории коронавируса будут принимать только туристов, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. Исключение составят лица, имеющие медицинские противопоказания.