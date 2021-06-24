«Пробел в образовательной составляющей»: откуда берутся фейки о коронавирусной инфекции

За неполные шесть месяцев 2021 года рабочие группы Общественной палаты выявили не менее 18 тыс. фейковых новостей, связанных с коронавирусной инфекцией. В свою очередь, волонтёры Национального центра помощи детям и Лиги безопасного интернета с марта по декабрь 2020-го обнаружили более 20 тыс. таких сообщений. И если некоторые фейки опровергнуть элементарно, то другие оказались удивительно живучими: возникли ещё до пандемии, а с её началом обрели вторую жизнь. RT разобрал самые распространённые мифы и выяснил, почему люди так охотно верят паническим рассылкам в мессенджерах.

За неполные шесть месяцев 2021 года рабочая группа Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети выявила в интернете порядка 10 тыс. фейковых новостей по теме вакцинации от COVID-19 и 8 тыс., касающихся коронавирусной инфекции. Об этом заявил председатель группы Александр Малькевич, отметив, что в целом количество фейковых новостей в интернете за первые шесть месяцев текущего года возросло наполовину по сравнению с показателями прошлого года.

Вместе с тем с марта по декабрь 2020 года волонтерами Национального центра помощи детям и Лиги безопасного интернета обнаружено 17 607 недостоверных сообщений о коронавирусе, 3922 фейковых новости о вакцине от коронавируса и 1312 — о введении локдауна в России на новогодние праздники.

RT узнал, какие фейки о коронавирусе встречаются чаще всего и откуда они взялись.

RT

Один из самых распространённых мифов — утверждение, что люди заболевают именно от вакцины, как правило, связан с векторными препаратами, «Спутником V» или Astra Zeneca. Как пояснил доктор биологических наук, профессор Сколковского института науки и технологий и университета Ратгерса (США) Константин Северинов, верящие в этот миф люди не делают различия между вирусом, который используется в вакцине, и тем, от которого заболевают: «Тогда как на самом деле существуют вакцины, в которых вообще нет инфекционного агента, например, «ЭпиВакКорона», есть вакцины «убитые», где вирус обрабатывается так, что он теряет способность вообще что бы то ни было делать, в том числе вызывать заболевание, может только вызывать стойкий иммунитет».

Как подчёркивает эксперт, в третьем варианте вакцин, к которым относится «Спутник V», используется вирус, который сам по себе не способен вызвать заболевание, не может размножаться в нашем теле, он выступает лишь как носитель гена коронавируса: «Этот ген кодирует синтез белка, наличие которого в нашем теле вызывает иммунный ответ. Но инфекционного агента нет нигде».

«Стопроцентное заражение коронавирусом», которое якобы произойдёт при вакцинации, распространители фейков нередко связывают с тем, что препарат будто бы «убивает иммунитет». Константин Северинов отмечает, что, «во-первых, термин сам по себе странный, а во-вторых, вакцина вызывает иммунный ответ, то есть стимулирует его, а уж никак не убивает».

«К сожалению, большинство людей оперируют терминами, с которыми очень сложно спорить, потому что непонятно, что имеется в виду. Я подозреваю, что они и сами этого не знают», — добавляет он.

RT

Фейк пошел от двухминутного видео, распространившегося по соцсетям. Вирусолог, лауреат Нобелевской премии, один из учёных, открывших ВИЧ, Люк Монтань, якобы говорит, что люди, получившие вакцину, якобы «умрут через два года», и что нужно «быть готовыми кремировать их тела». Такие сообщения стали распространяться в том числе в российских соцсетях.

Однако в оригинальном ролике на французском языке и в английских субтитрах, которыми он снабжен, об этом ни слова.

Rair Foundation, разместивший изначальную запись, опубликовал отдельную статью с подробными разъяснениями интервью вирусолога, и подчеркнул, что учёный не предсказывал смерть всем вакцинированным.

Опрошенные RT эксперты отмечают, что различного рода спекуляции на неких загадочных, но неизменно страшных медицинских последствиях, которыми якобы чревата прививка от коронавирусной инфекции, очень распространены в медиапространстве.

«Вакцину все воспринимают как что-то такое, чего нет в природе. Но ведь если вы засадите в палец занозу, или уколетесь шипом розы, или поранитесь о ветку, то почему-то считается, что это естественно и безопасно, хотя неизвестно, что вместе с уколом или порезом попадает в рану, — объясняет заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов. — Доза постороннего антигена, которая вводится вместе с вакциной — это микрограммы, что меньше доз антигенов, которые человек может получить через случайные порезы, занозы и уколы. Последние реально создают сильную нагрузку на иммунную систему и при этом непонятно из каких вирусов и бактерий состоят».

Случаи серьёзных осложнений от вакцин редки, один-два на миллион, продолжает учёный: риск попасть в автомобильную аварию со смертельным исходом гораздо выше.

«Кроме того, надо понимать, что вакцина стимулирует выработку в организме нескольких компонентов иммунной защиты: это антитела, Т-клеточный иммунный ответ и иммунная память, — добавляет он. — Но случаев стимуляции каких-то хронических заболеваний за вакцинами не отмечено. И это — в отличие от COVID-19, которая как раз обостряет их, если они имеются у человека. Потому что в процессе развития активной инфекции идёт сильная интоксикация организма, а от этого страдают печень и почки, но сильнее всего — лёгкие и сердечно-сосудистая система. Если вы посмотрите на сопутствующие причины смерти от коронавирусной инфекции, то сердечно-сосудистые заболевания будут на первом месте, а заболевания дыхательных органов — на втором».

Иными словами, если человек не сделает прививку, то вероятность смерти от COVID-19 у инфицированных коронавирусом людей составляет от 2 до 4 процентов, и это, по словам Нетёсова, очень много.

«А в то же время вероятность летального исхода от применения вакцины практически нулевая: разве что здание рухнет, в котором вакцинацию проводят», — добавил он.

RT

Миф возник ещё в 1998 году, и тогда он, разумеется, не был связан с пандемией COVID-19. Английский врач Эндрю Уэйкфилд опубликовал статью о том, что вакцина против кори якобы вызывает аутизм. Результаты статьи перепроверили и в самой Великобритании, и в десятках других стран, в итоге её выводы никак не подтвердились. Позже выяснилось, что Уэйкфилд её фактически придумал, причём использовал для своего исследования умственно неполноценных детей в специализированном интернате, рассказывает Сергей Нетёсов.

Этот миф был окончательно развенчан в 2010 году, когда Главный медицинский совет Великобритании за целую серию обманов и подтасовок, выявленных в результате 12-летнего расследования, пожизненно лишил его врачебной лицензии.

«Но у нас до сих пор этого Эндрю Уэйкфилда в определённых кругах цитируют и говорят, мол, его затравили. Затравили грандиозного лгуна, каких мало было в истории медицины, — говорит Сергей Нетёсов. — Причём он врал сознательно, потому что, как выяснилось, сделал это в целях поддержки маленькой компании, разрабатывавшей свою собственную коревую вакцину, которая якобы, в отличие от существующей вакцины, не вызывала аутизм».

Учёный отдельно отметил, что само определение аутизма менялось за последние 50 лет «раз 7-8, и, соответственно, росло формально и число аутичных детей, потому что это определение всё время расширялось, и под него попадали, например, многие дети-интроверты».

RT

Один из самых живучих мифов также появился задолго до пандемии: в 1980-х годах после публикации статьи о контрацептивной вакцине для диких животных, в которой использовался столбнячный токсин. Католическая организация противников абортов неправильно интерпретировала статью и миф о том, что вакцина от столбняка якобы вызывает бесплодие у людей, стал распространяться по миру. В итоге ВОЗ пришлось проводить отдельную встречу в Ватикане, чтобы разубедить людей.

С распространением COVID-19 фейк пережил второе рождение, поскольку перед прививкой спрашивают, планируют ли вакцинируемые детей. Это стандартный вопрос безотносительно заболевания, поскольку вакцинация во время наступления беременности проводится относительно редко (от гриппа в II и III триместре, от бешенства в случае укуса предположительно больного животного). После ряда прививок, например, гепатита В, краснухи, кори, ветрянки, до зачатия должно пройти от месяца до полугода.

Если говорить о вакцинации против коронавирусной инфекции, то если беременность наступила после введения первого компонента, но до второго укола, то последняя инъекция в таком случае с юридической точки зрения будет считаться незаконным медицинским вмешательством. А если её не сделать, то вакцинация будет неполной, объясняет директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По его мнению, люди также могли неправильно трактовать сам вопрос, который задают перед вакцинацией: «Поскольку коронавирусная инфекция новая, для людей, которые планируют беременность и рождение ребёнка, разумно заранее обезопасить себя от риска заболеть COVID-19, то есть сделать прививку и дождаться, пока не выработаются антитела. Но так как массово это никто не объяснял, люди восприняли это как знак того, что вакцина может влиять на репродуктивную функцию».

Исследования показали, что вакцины от COVID-19 не имеют тератогенного эффекта и не влияют на способность зачать ребёнка. «Кроме того, уже через месяц после введения «Спутника V» его следы не обнаруживаются всеми самыми современными высокочувствительными методами, ни в лимфоузлах, ни в месте введения. Она не сохраняется на года, как некоторые предполагают», — говорит Георгий Викулов.

При этом учёные выяснили, что без вакцины заражение COVID-19 может вызывать невынашивание беременности, врожденную пневмонию и резкое подавление содержания и продукции тестостерона у мужчин, заметил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций.

При разработке вакцин их обязательно испытывают в плане влияния на репродуктивную функцию, и каких-либо оснований обвинять вакцину от COVID-19 в снижении фертильности человека нет, добавляет вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Акушер-гинеколог Центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Юлия Кубицкая тоже говорит, что ни российских, ни зарубежных данных о том, что вакцина вызывает бесплодие, не поступало: «Исследования ведутся минимум год, два, четыре, пять. Вакцине только полгода, а кто-то уже утверждает такие вещи. Конечно, это фейк».

RT

Фейк появился в январе 2020 года. Авторы ссылались на выступление основателя Microsoft Билла Гейтса на конференции TED в 2015 году, во время которого он якобы предсказал появление вируса, угрожающего жизни миллионов людей. Миф только окреп после того, как фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил $300 млн на борьбу с коронавирусной инфекцией и разработку вакцины. Сам Гейтс неоднократно говорил, что никогда не имел отношения к чему-либо, связанному с микрочипами, а слухи об этом называл «глупыми и странными».

Что касается «опасности» вышек 5G, то соответствующие фейки начали появляться незадолго до начала пандемии. Тогда сторонники конспирологических теорий утверждали, что вышки якобы вредят здоровью, а с начала 2020 года их связали с распространением COVID-19.

«Самый абсурдный и шокирующий фейк был о том, что якобы коронавирус возник и распространяется сетями 5G. Потому что никоим образом никакие электросети с вирусами человека не связаны. Даже близко ничего подобного нет. Следующий не менее умопомрачительный миф — это так называемое чипирование в результате вакцинации. Дурдом полнейший, это же насколько неграмотным надо быть, чтобы придумать такую чепуху?!» — возмущается Сергей Нетёсов.

К той же категории смехотворных фейков относится «новость» о том, что после вакцинации к телу начинают притягиваться магниты и металл. Эта теория распространилась в соцсетях в начале мая 2021 года и быстро превратилась в мем, особенно после видео, на которых сторонников этого мифа просили посыпать кожу тальком, абсорбирующим пот. Разумеется, весь магнетизм после этого «загадочным образом» исчезал.

«В интернете полно искажённой информации, которая не проходит никакой цензуры. Говорить о чипах или магнитах в вакцине — всё равно, что утверждать, что после прививки у человека вырастут рога и хвост», — комментирует Георгий Викулов.

«Нехватка информации»

Опрошенные RT эксперты с сожалением констатируют недостаточную информированность россиян, в частности, противников вакцинации, и в том числе тех, кто верит в многочисленные коронавирусные фейки.

«В России привиты около 10% населения, это показывает, что у нас очень распространены антивакцинационные настроения», — говорит Константин Северинов. По его словам, уровень принятия вакцин и в целом научного просвещения населения оказался недостаточно высоким.

Георгий Викулов обеспокоен тем, что искаженную информацию до потребителей иногда доносят в том числе и врачи. «Это означает, что есть пробел в образовательной составляющей. У нас многие больницы были перепрофилированы в ковидные центры, врачи проходили специальную подготовку. Но при этом недостаточно проработан вопрос консультирования людей, которые приходят на вакцинацию, на элементарные вопросы врачи не могут дать ответ или предоставляют неправильную информацию», — считает он.

«На созданном сайте «Спутника V» нет ничего, кроме пресс-релизов и информации о том, в каких ещё странах она зарегистрирована. Не представлено на этом сайте тех самых оригинальных публикаций в The Lancet, не говоря уже о их переводах на русский язык. Нет на нём и инструкций по применению этих трёх вариантов вакцин. А на аналогичных сайтах других, зарубежных вакцин приведены как минимум два уровня данных, а иногда и три: для профессионалов-вирусологов, для профессионалов-врачей и для обычных людей, которые про вирус знают очень мало», — приводит пример Сергей Нетёсов.

Между тем вакцина «Спутник V» — действительно весьма эффективная и безопасная вакцина, говорит учёный: «Она входит в пятерку лучших вакцин мира против коронавируса. Только информацию о ней надо давать как можно более полную, объективную и доступную, и тогда наши граждане в неё поверят и пойдут вакцинироваться».

Максимальный репост

В связи с тем, что ситуация с коронавирусом осложняется, можно ожидать новую волну фейков, пояснила RT член ОП РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По её словам, если сейчас наиболее распространённые фейки — о принудительной вакцинации, о перекрытии городов и введении локдауна, то немногим ранее, с осени 2020 года и до февраля 2021-го, активно распространялись фейки о вакцине.

«Лично меня в прошлом году больше всего пугали и возмущали фейки о том, что коронавирус распространяется на территории определённой больницы, или воинской части, в общем, в каком-то конкретном месте, потому что это моментально вызывало панику у населения, а если говорить о пожилых людях, то и оказывало прямой эффект на состояние их здоровья. Причём такой фейк мог распространиться по всему региону за какие-то два часа, как это было, например, в Якутии», — добавила директор Лиги безопасного интернета.

Большая часть фейков распространялась в прошлом году через мессенджеры WhatsApp и Viber, продолжает Екатерина Мизулина:«Если говорить про другие платформы, то очень много недостоверной информации было на YouTube, Twitter и Facebook. Полагаем, что в дальнейшем лидером по распространению фейков может стать TikTok».

WhatsApp для распространения фейков использовали чаще всего из-за возможности быстро переслать сообщение, отмечает она: «Сейчас мессенджер усовершенствовал ряд механизмов и запретил функцию массовой рассылки. Это дало определённый результат, но я думаю, что полностью проблему это не решит. Мне кажется, тут дело ещё в том, что сообщения, полученные через мессенджеры от знакомых людей (а многие не обращают внимания, что это репост), пользователи априори воспринимают с большим доверием».

Мизулина полагает, что распространителей фейков можно условно поделить на несколько групп. Это обычные пользователи, «которые публикуют услышанную где-то непроверенную информацию не со зла», пользователи, которые делают это, чтобы поднять популярность своего аккаунта, и сознательные провокаторы.

«Это профессионалы, причём не только российские граждане, которые получили определённый заказ и используют чёткие технологии продвижения информации в социальных сетях. Делают они это качественно, и такие фейки распространяются быстро. Причём мы технически отследили, что аккаунты, которые изначально создавались для «вброса» фейков о поправках в Конституцию, потом переключились на коронавирус, а затем снова на голосование», — резюмировала она.

«Комфортное восприятие мира»

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра комплексных исследований социальной политики Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Селезнёва считает, что мифы рождаются и так хорошо распространяются, потому что предоставляют людям упрощённое и в чем-то более комфортное восприятие мира, в котором в период пандемии стало очень непросто.

«Мифы, в отличие от научного знания, суждений экспертов — это очень категоричные суждения о мире, научное знание менее однозначно. Учёные всегда дают ответы с оговорками, признают, что результаты их исследований могут быть неточными, что не очень удобно для человека, который в ситуации неопределённости хотел бы знать, что именно он должен сделать, чтобы сохранить своё здоровье и здоровье своих близких», — пояснила она.

Ситуация пандемии исключительна тем, что, с одной стороны, требует от учёных и врачей принимать решения очень быстро (ввести карантин, начать лечение препаратом), потому что последствия от бездействия могут быть катастрофическими: соответственно, распространение вируса и ухудшение пациентов на терапии.

«С другой стороны, надёжные решения об эффективности и безопасности ограничительных мер, лекарств, вакцин, к которым мы привыкли, требуют очень обстоятельных исследований, на которые сейчас просто может не быть времени или ресурсов», — продолжает эксперт.

В ситуации, когда нам нужно срочно что-то делать с «врагом» (вирусом), который мы не успели хорошо изучить, мифы становятся очень востребованными и удобными, отмечает Елена Селезнёва. «С развитием интернета мы получили доступ к большому количеству информации о нашем здоровье, — говорит эксперт. — Почитав коротенький обзор на сайте или даже парочку медицинских статей (они тоже стали доступны широкой аудитории), мы чувствуем себя специалистами. На самом деле в таких ситуациях мы упускаем множество деталей из медицинской практики, можем неправильно истолковать информацию, которую мы нашли».

По мнению Елены Селезнёвой, универсального решения этой проблемы пока не найдено. «Блокировка сомнительных источников информации — это только один из возможных методов. Другой — предоставление большего объёма информации нам медицинским сообществом. Наверное, более значительный эффект, чем просветительские передачи, будет иметь возможность для каждого человека пообщаться на волнующие вопросы с лечащими врачами. У многих людей нет такой возможности. К врачу трудно записаться, приём строго ограничен по времени и не позволяет обсудить всё, что нас тревожит. В ситуации, когда мы не можем получить информацию о здоровье от того, кому всегда больше всего доверяли, мы начинаем искать какую-то информацию в интернете. А она не всегда хорошего качества», — резюмирует эксперт.