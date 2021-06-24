Московские рестораторы прокомментировали введение QR-кодов для посетителей общепита

Московские рестораторы прокомментировали решение о введении QR-кодов для посетителей общепита.

«На данный момент позитивная новость — это то, что верандам до 12 июля позволят работать без ограничений. Это уже значительно улучшает ситуацию и прогноз на гостевой поток», — заявил в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» Даниил Шитов, автор концепции и совладелец гастробара Blush.

По его словам, также стало понятно, что дети до 18 лет смогут приходить в заведения без QR-кода, но в сопровождении взрослых.

«Сейчас мы имеем возможность работать хотя бы на верандах, и это, конечно, хорошая новость», — отметила, в свою очередь, Анастасия Королёва, основатель сети ресторанов Scrocсhiarella.

Как подчеркнул шеф-повар и владелец ресторана Hands Вячеслав Казаков, владельцы больших веранд смогут перенаправить гостевой поток, пускать семьи.

«Эта ситуация, несомненно, лучше, чем полное закрытие», — добавил он.

С 28 июня в Москве посещать заведения общепита смогут только те люди, которые сделали прививку от коронавируса, переболели COVID-19 за последние полгода или имеют отрицательный результат ПЦР-теста.

Сезонные летние кафе и веранды в столице при этом можно будет посещать без предъявления QR-кода с 24 июня по 11 июля включительно.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.