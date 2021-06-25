В Москве открыли 19 дополнительных центров вакцинации

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В Москве открыли 19 дополнительных центров вакцинации от коронавирусной инфекции на базе детских поликлиник. При этом работа всех 119 столичных пунктов вакцинации продлена до 22:00.
В Москве открыли 19 дополнительных центров вакцинации
  • РИА Новости

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Ракова отметила, что за прошедшие несколько дней число людей, записавшихся на вакцинацию от коронавируса, существенно выросло.

По её словам, на фоне такого высокого спроса власти столицы приняли решение открыть дополнительные пункты вакцинации.

«Пункты вакцинации во взрослых поликлиниках открыты в максимальном числе зданий, где это возможно, поэтому сеть теперь расширена за счёт детских поликлиник», — цитирует Ракову сайт «Москва 24».

Она отметила, что уже начали свою работу 19 дополнительных прививочных пунктов, там будут работать по две бригады вакцинации.

«Теперь на базе городских поликлиник работают 119 центров. Мы также продлили часы их работы: теперь сделать прививку от COVID-19 можно с 08:00 до 22:00, а не до 20:00, как было ранее», — рассказала заммэра.

При этом график работы детских поликлиник будет прежним, открытие пунктов вакцинации не повлияет на их работу.

Во всех новых пунктах вакцинации приняты меры эпидемиологической безопасности.

«Потоки желающих привиться и родителей с детьми разделены. Всем посетителям бесконтактно измеряют температуру, на входе выдают маски и перчатки. В помещениях проводится регулярная дезинфекция», — заявила Ракова.

Ранее в оперштабе по коронавирусу дали необходимые разъяснения постановления главного санитарного врача Москвы об обязательной вакцинации не менее 60% сотрудников сферы услуг и торговли.

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