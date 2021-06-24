В Москве разъяснили правила обязательной вакцинации

В оперштабе по коронавирусу дали необходимые разъяснения постановления главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой об обязательной вакцинации не менее 60% сотрудников сферы услуг и торговли.

Об этом сообщают «Известия».

Так, в оперштабе по коронавирусу пояснили, что сотрудники сферы услуг, работающие удалённо, и самозанятые включаются в общий штат при определении процента вакцинированных.

При этом, если в компании есть региональные подразделения, для расчёта общей штатной численности сотрудников в части 60% обязательных к вакцинации учитываются только московские работники.

Также в оперштабе разъяснили требование о вакцинации 60% сотрудников сферы торговли.

Сделать прививку должны сотрудники не только розничной торговли, но и оптовой и дистанционной. При этом именно работодатели должны обеспечить вакцинацию сотрудников и провести профилактические мероприятия.

Сотрудников, отказавшихся от вакцинации без медицинских противопоказаний, могут отстранить от работы.

Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.