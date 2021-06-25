Эндокринолог напомнил о возможной опасности COVID-19 для больных диабетом

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Заслуженный врач России, профессор, главный внештатный специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов напомнил о возможной опасности COVID-19 для больных диабетом.
Эндокринолог напомнил о возможной опасности COVID-19 для больных диабетом
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«Всем известно, что на фоне диабета ослабевают защитные силы организма», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, у пациентов с диабетом на фоне хронически повышенного сахара в крови зачастую имеется ожирение.

«Возраст этой категории больных достаточно зрелый: 60—65 лет. При этом параллельно у них часто развиваются сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания», — пояснил Анциферов.

Как отметил эксперт, больные диабетом могут заболевать COVID-19 чаще, и само заболевание у них может протекать сложнее.

«В сегодняшней ситуации выход достаточно простой: это быстрая массовая вакцинация», — добавил он.

Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.

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