В ВОЗ рассказали о заразности штамма «дельта»

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Штамм коронавируса «дельта» в два раза более заразен, чем изначальный вариант COVID-19, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

«Главное преимущество этого штамма — он как минимум в два раза более заразен, чем изначальный вирус», — заявила Сваминатан в Twitter.

По её словам, пациент с таким штаммом способен заразить от двух до восьми человек.

Она отметила, что из-за этого возросли случаи заболевания коронавирусом всей семьёй.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый штамм коронавируса «дельта» получил распространение на территориях почти 90 государств. 

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