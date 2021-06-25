В ВОЗ рассказали о заразности штамма «дельта»
«Главное преимущество этого штамма — он как минимум в два раза более заразен, чем изначальный вирус», — заявила Сваминатан в Twitter.
LIVE Q&A on #COVID19 variants and vaccines with @doctorsoumya. #AskWHOhttps://t.co/RFfQvz1kmp— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 24, 2021
По её словам, пациент с таким штаммом способен заразить от двух до восьми человек.
Она отметила, что из-за этого возросли случаи заболевания коронавирусом всей семьёй.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый штамм коронавируса «дельта» получил распространение на территориях почти 90 государств.