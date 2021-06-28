Эпидемиолог прокомментировала ситуацию с пандемией в Подмосковье

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Врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова прокомментировала ситуацию с пандемией в Московской области.
Эпидемиолог прокомментировала ситуацию с пандемией в Подмосковье
  • РИА Новости

«Когда мы добьёмся 60% вакцинации населения, тогда мы вздохнём спокойно. Я надеюсь, мы достигнем этого процента к 1 сентября, потому что осенью у нас появится другая инфекция — грипп», — заявила она в беседе с «Радио 1».

Белякова особо отметила важность вакцинации в борьбе с COVID-19. По её словам, сбалансировать ситуацию можно только с помощью вакцины.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.

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