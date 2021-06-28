Свищёв назвал логичным призыв министра спорта Франции не ехать в Санкт-Петербург на 1/4 финала Евро-2020

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал заявление министра спорта Франции Роксаны Марасиняню, которая обратилась с просьбой к болельщикам не посещать матч 1/4 финала Евро-2020 в Санкт-Петербурге из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в России.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал заявление министра спорта Франции Роксаны Марасиняню, которая обратилась с просьбой к болельщикам не посещать матч 1/4 финала Евро-2020 в Санкт-Петербурге из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в России.

«К сожалению, Франция внесла нас в «красную зону». Сейчас для них мы — страна с нестабильной ситуацией по коронавирусу. Мы видим рост заболеваемости в России, а также неактивную позицию населения по вакцинации. Это никуда не годится. Во Франции ситуация несколько лучше. Логическое завершение — призыв не ехать к нам на Евро-2020. Никакой политики здесь нет. Я в курсе этой ситуации. Мы просто становимся заложниками обстоятельств. Эти призывы исключительно в мерах безопасности. Во Франции думают о безопасности своих болельщиков», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Матч четвертьфинала Евро-2020 между победителем пары Франция — Швейцария и Испанией состоится в Санкт-Петербурге 2 июля.

Ранее министр спорта Франции предостерегла болельщиков от поездки на 1/4 финала Евро-2020 в Россию.