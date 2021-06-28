Министр спорта Франции предостерегла болельщиков от поездки на 1/4 финала Евро-2020 в Россию

«Настоящим поклонникам футбола, которые хотят поддержать французскую сборную, будет сложно это сделать. Ситуация со здоровьем во Франции должна оставаться сегодня в приоритете. В России сейчас много подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. Потому мы должны быть осторожны. Я бы сказала так: давайте болеть за них из Франции и ждать, пока они пройдут дальше. Посмотрим, как мы сумеем поболеть за команду в финале. Если же болельщики отправятся в Санкт-Петербург прямо из Бухареста, то должны будут оставаться на карантине по возвращении во Францию, что заставит их пропустить полуфинал на «Уэмбли», если мы попадём в эту стадию», — цитирует Марасиняню Europe1.

Матч четвертьфинала Евро-2020 между победителями противостояний Хорватия — Испания и Франция — Швейцария пройдёт 4 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Евро-2020 было забито уже девять автоголов, столько было на всех прошлых ЧЕ, вместе взятых.