Мало гостей в залах, много — на верандах: как московский общепит работает после принятия новых мер против коронавируса

С этой недели столичные кафе, рестораны и бары обязаны пускать в залы только посетителей, привитых от коронавируса, переболевших COVID-19 или с отрицательным результатом ПЦР-теста. Пока московские рестораторы жалуются на значительное падение выручки и периодические сбои в работе системы пропуска, клиенты готовы тесниться на верандах, куда до 12 июля пускают без QR-кода. Подробности — в репортаже RT.

28 июня в Москве вступили в силу новые требования к заведениям общепита в связи с распространением COVID-19. Находиться в залах кафе, ресторанов и баров могут только гости, сделавшие прививку, переболевшие коронавирусной инфекцией за последние полгода или же предъявившие отрицательный результат ПЦР-тестане старше трёх дней.

До 12 июля гостям, не подпадающим под эти категории, разрешено находиться на летних верандах. Они также могут пользоваться уборными, находящимися внутри кафе.

Соблюдающие эти требования заведения получают статус COVID-free, могут работать днём и ночью, ставить столы ближе, чем на 1,5 метра друг от друга, а посетителям в таких заведениях можно не носить маски и перчатки, передвигаясь по залу.

По словам главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, из более 15,6 тыс. заведений общественного питания в Москве более 7 тыс. заявили о работе в таком формате. RT выяснил, как это выглядит на практике.

И снова сбой

Для ресторанного бизнеса понедельник — и так самый провальный день, а 28 июня на Москву обрушился «суперливень», который принёс около 70% месячной нормы осадков. Неудивительно, что многие заведения решили открыться попозже. Например, Bazar Mangal, судя по надписи на двери, работает с полудня, однако корреспондентам RT сотрудники сообщили, что откроются лишь в 16:00. Впрочем, вероятно, взвесив за и против, нас приглашают зайти.

Заведение совсем новое, работает с марта, и раньше свободный столик там было найти непросто. Однако сейчас три этажа абсолютно пусты. Сотрудники используют паузу, чтобы сменить дизайн одного из залов.

Первая проблема с QR-кодами, к растерянности и персонала, и посетителей, выясняется сразу же. Оказывается, сертификаты о вакцинации, полученные на сайте госуслуг и на сайте mos.ru, при сканировании выдают разную информацию: в первом указываются последние цифры паспорта, а во втором этого нет, зато появляется некий «срок годности» (предположительно, сертификата).

Первые буквы фамилии, имени, отчества, а также дата рождения отображаются в обоих вариантах. Для сотрудницы ресторана, сверявшей данные с паспортами, это, по-видимому, стало сюрпризом: «Откуда я знаю, что вы — это вы, если тут только первые буквы указаны? Мы уже двум девушкам отказали во входе, потому что у них ссылки (всплывающие при сканировании кода. — RT) недействительные».

Как выяснилось позднее, даже действовавший в ряде заведений код, полученный через портал mos.ru, может давать сбой: несколько попыток идентифицировать его в одном из баров не дали результата. А вот QR-код с сайта госуслуг у корреспондента RT сработал безукоризненно, из чего пришлось сделать вывод, что лучше иметь при себе запасной вариант.

По данным оперативного штаба Москвы, за три дня было сгенерировано более 2,5 млн QR-кодов. В техподдержку портала mos.ru обратились 19 тыс. раз из-за сложностей с получением кода, и 63% запросов были удовлетворены.

Как отметили в оперштабе, причины отказов распределялись следующим образом: в 23% случаев речь идёт о вакцинации в других регионах, то есть требуется сверка с федеральным регистром, 8% авторов обращений на самом деле не делали прививку, а 5% привились только одним компонентом и поэтому не могут претендовать на QR-код.

Веранды как спасение

Подавляющее большинство московских заведений сейчас зарабатывает только на летних верандах, говорит RT бар-менеджер одного из кафе, попросивший не называть его имени: «В понедельник в зале было только две пары с QR-кодами, причём самое интересное, что это молодые ребята. У нас обычно в это время солидные дяди и тёти приходят пообедать, выпить, поговорить». Выручка по сравнению с обычными понедельниками упала в три раза, добавляет собеседник RT: «В пятницу станет понятен масштаб катастрофы».

По данным уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергея Миронова, поток клиентов ресторанов в первый день перехода на «бесковидный» режим работы сократился минимум на 80%.

«Но если поток снижается хотя бы 30%, то нормальный ресторан перестаёт быть рентабельным. И большинству ресторанов гастрономических, я думаю, проще закрыться, удар придется именно по ним», — цитирует его ТАСС.

В Москве работает порядка трёх тысяч летних веранд, причём они могут быть разной конфигурации — если нет возможности выделить отдельную площадку под столики и стулья, то широкие низкие подоконники также можно оформить как веранды.

Ниши в одном из таких заведений, «Санта Марии», заняты посетителями. «Это временно», — напоминают развешанные на дверях и стойках плакаты. В зале клиентов нет, «как в Мавзолее», говорит официантка. «Это закон. Мы тоже надеемся на лучшее», — гласит надпись на других постерах.

Надеются на лучшее и сотрудники расположенного по соседству заведения Smoke BBQ. На веранде свободных столиков — единицы, тогда как в залах соотношение обратное. У гостей, желающих посетить этот рай для интроверта, измеряют температуру тела и сверяют данные QR-кода с паспортами.

«За всё время, что мы работаем в таком режиме, мы привыкли к маскам и перчаткам, — философски замечает бармен, смешивая коктейли. — Но хочется, конечно, поскорее избавиться от всего этого». Он считает, что введение QR-кодов скорее поможет, чем помешает: «По крайней мере, я рассчитываю на то, что когда массово заработают COVID-free заведения, мы сможем работать без перчаток и масок. Это было бы логично».

Хейтеры в соцсетях

Некоторые заведения начали работать только навынос. В частности, на такой формат пока что перешли сети ресторанов быстрого питания McDonald's, KFC и Burger King. Посетителям предлагается поесть на верандах или заказать доставку.

Формат take away внедрил у себя и Центральный рынок, причём, судя по объявлениям, ещё с 12 июня. Внутри пустота, стулья поставлены на столы, всё обмотано жёлто-чёрной лентой и выглядит так, будто хозяева решили провести генеральную уборку. Однако, чтобы найти свободное место на одной из двух больших веранд внизу, надо постараться — или, схитрив, подняться на полупустую крышу, где расположена третья веранда. При этом охранники только измеряют температуру посетителям, и, кажется, больше заботятся о том, чтобы соблюдался внезапный запрет на фото- и видеосъёмку.

Не найти пустого места и на веранде соседней «Кофемании». Зато обладатели QR-кодов могут выбирать не просто стол по вкусу, но и целый зал. Официант усмехается, когда речь заходит о популярном меме «Непривитые москвичи просят привитых посетителей отсыпать им ризотто»: «Мы немного расширили веранду, там полная посадка. В зале максимум четыре стола было одновременно».

На днях сеть столкнулась с сотнями гневных комментариев, анонсировав новые правила в своем аккаунте Instagram. Пользователи сравнивали ограничительные меры с «поддержкой фашизма, сегрегации и геноцида» и обещали больше никогда не переступать порог этого заведения. «Меня порадовало, что также было много комментариев со словами поддержки, много кто писал, мол, ребята, мы с вами. Надеюсь, люди отнесутся к этим мерам с пониманием», — добавил собеседник RT.

Атаке хейтеров с аналогичными формулировками также подвергся Instagram-аккаунт ресторана «Китайские новости». «Разговоры про фашизм, про отказ от прививок и прочую х*** — засуньте себе в одно место. Свобода нормального человека заканчивается там, где начинается свобода и безопасность другого. Хотите быть полностью свободными, без кодов и прививок — вам повезло, что вы живёте в огромной России, в которой есть масса классных мест для уединённой жизни с офигенной охотой и рыбалкой. Сам иногда о переезде подумываю», — прокомментировал владелец сети Станислав Лисиченко в своём телеграм-канале.

«Это абсурд»

Новые правила посещения общепита сказались даже на Патриарших прудах — районе, который, казалось бы, всегда живёт по собственным законам. Веранды и подоконники с подушками облеплены людьми настолько плотно, насколько пустынно в помещениях. Например, на крыше недавно открывшегося «Павильона» — полная посадка. Девушки-хостесс, чья униформа дополняется гипюровыми перчатками и стильными чёрными масками, не только проверяют код с паспортными данными, но и настоятельно просят надеть средства индивидуальной защиты на время дороги до столика — хотя на разъясняющих плакатах говорится, что вакцинированные, переболевшие или сдавшие отрицательный ПЦР-тест посетители могут этого не делать.

У дверей заведения LureMe мужчина с расстроенным видом машет сложенным листком бумаги перед носом сотрудника. Хусейн приехал из Саудовской Аравии и получил уже четвёртый отказ за вечер: на верандах нет мест, а в зал его пустить не могут, хотя и он, и его семья вакцинированы.

«Я сделал прививку Pfizer в родной стране, у меня есть сертификат со штрих-кодом, вакцина признана во всём мире, — рассказывает Хусейн RT. — Внутри кафе пусто, но я не могу туда попасть, потому что моя вакцина не российская».

По словам мужчины, чтобы сделать ПЦР-тест на троих человек, ему придётся заплатить 12 тысяч рублей. «Это просто абсурд, вы на ровном месте создаёте проблемы для туризма и отпугиваете гостей», — возмущается он.

Результаты ПЦР-теста, дающие право на посещение заведений общепита или мероприятий численностью более 500 человек, действуют три дня с момента выдачи. Рестораторы шутливо прогнозируют появление «тестов выходного дня» — чтобы хватило на уикенд.

По словам главы департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, некоторые бизнесмены готовы компенсировать затраты на ПЦР-тесты своим посетителям, у которых нет возможности сделать прививку или же они болели бессимптомно. В частности, на такие меры готов пойти владелец сети «Рестораны Раппопорта» Александр Раппопорт, и ресторан Krasota, принадлежащий White Rabbit Family.

Тем временем спрос на тесты стал таким высоким, что ждать своей очереди в городской поликлинике приходится по несколько дней. Повышенный спрос на анализы отмечают и крупнейшие сети частных клиник. В ФАС России заявили, что в связи с обращениями граждан о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела от COVID-19 ведомство начало проверку.

Вместе с тем в даркнете уже начали начали продавать поддельные QR-коды для посещения общепита. Средняя стоимость — 11 тысяч рублей.

«Специалисты нашли на теневых форумах по меньшей мере десять объявлений о продаже QR-пропусков. Данные объявления были опубликованы еще в мае. Изначально в них размещалась информация о покупке фейковых сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных «Госуслуг». Однако после решения московских властей ввести QR-коды злоумышленники отредактировали описание», — цитирует РИА Новости директора экспертных сервисов BI.ZONE Евгения Волошина.

Он предположил, что в скором времени могут появиться приложения для генерации фейковых QR-кодов, а также программы для выявления фальшивых изображений. По мнению Волошина, при высоком потоке клиентов официанты или охранники, проверяющие код в ручном режиме с помощью обычной камеры смартфона, могут не заметить, что код ведёт на вредоносный ресурс.