Иммунолог оценил отмену ПЦР-тестов для вакцинированных граждан при въезде в Россию

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Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов прокомментировал решение об отмене ПЦР-тестов для вакцинированных и переболевших граждан при въезде в Россию.
Иммунолог оценил отмену ПЦР-тестов для вакцинированных граждан при въезде в Россию
  • Reuters

«Если человек защищён, то, во-первых, он заболеет с маленькой вероятностью», — заявил он в беседе с НСН.

Кроме того, как считает Жемчугов, можно отслеживать ситуацию по каждой стране, откуда в Россию прибывают туристы, и усиливать контроль там, где это необходимо.

«А там, где ситуация благоприятная, никакого роста нет, этого делать не стоит», — добавил он.

Ранее сообщалось о вступлении в силу нового постановления Роспотребнадзора для прибывающих из-за границы россиян.

Теперь привитые или переболевшие в течение последних шести месяцев новой коронавирусной инфекцией россияне, возвращаясь из-за границы, больше не должны сдавать ПЦР-тест.

Остальным будет необходимо сдать один тест в течение трёх дней после возвращения.

Иммунолог-аллерголог Надежда Логинова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.

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