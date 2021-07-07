Иммунолог оценил отмену ПЦР-тестов для вакцинированных граждан при въезде в Россию
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«Если человек защищён, то, во-первых, он заболеет с маленькой вероятностью», — заявил он в беседе с НСН.
Кроме того, как считает Жемчугов, можно отслеживать ситуацию по каждой стране, откуда в Россию прибывают туристы, и усиливать контроль там, где это необходимо.
«А там, где ситуация благоприятная, никакого роста нет, этого делать не стоит», — добавил он.
Ранее сообщалось о вступлении в силу нового постановления Роспотребнадзора для прибывающих из-за границы россиян.
Теперь привитые или переболевшие в течение последних шести месяцев новой коронавирусной инфекцией россияне, возвращаясь из-за границы, больше не должны сдавать ПЦР-тест.
Остальным будет необходимо сдать один тест в течение трёх дней после возвращения.
Иммунолог-аллерголог Надежда Логинова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.