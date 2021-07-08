ВОЗ включила российский штамм коронавируса в список для наблюдения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила выявленный в России вариант коронавируса в список для дальнейшего мониторинга, следует из информации на её сайте.

Из данных следует, что российский штамм AT.1 внесли в список 9 июня, а впервые он был зафиксирован в России в январе 2021 года.

Всего в перечне 12 вариантов вируса SARS-CoV-2 с мутациями, которые могут представлять угрозу, но по которым пока недостаточно данных.

Ранее специалисты ВОЗ включили новую мутацию COVID-19 «лямбда» в группу представляющих интерес.

Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится на очень опасном этапе пандемии из-за таких штаммов, как «дельта», который, по его словам, выявлен к настоящему времени в 98 странах.