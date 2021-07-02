Глава ВОЗ заявил об очень опасном периоде пандемии в мире
- Reuters
«Мы находимся в очень опасном периоде пандемии COVID-19, усугублённой такими более заразными вариантами вируса, как «дельта», который становится доминантным штаммом во многих странах», — цитирует Интерфакс Гебрейесуса.
Глава ВОЗ проинформировал, что штамм «дельта» выявлен к настоящему времени в 98 странах.
Он назвал вакцинацию лучшим способом борьбы с пандемией.
Ранее в ВОЗ заявили, что в Европе число заболевших выросло из-за ослабления ограничений.