Глава ВОЗ заявил об очень опасном периоде пандемии в мире

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится на очень опасном этапе пандемии коронавируса из-за таких штаммов, как «дельта».

«Мы находимся в очень опасном периоде пандемии COVID-19, усугублённой такими более заразными вариантами вируса, как «дельта», который становится доминантным штаммом во многих странах», — цитирует Интерфакс Гебрейесуса.

Глава ВОЗ проинформировал, что штамм «дельта» выявлен к настоящему времени в 98 странах.

Он назвал вакцинацию лучшим способом борьбы с пандемией.

Ранее в ВОЗ заявили, что в Европе число заболевших выросло из-за ослабления ограничений.