ВОЗ: в Европе число заболевших выросло из-за ослабления ограничений
- Reuters
«Десятинедельное снижение числа случаев COVID-19 в 53 странах Европейского региона ВОЗ подошло к концу. На прошлой неделе количество заболевших выросло на 10% из-за более широкого общения, поездок, собраний и ослабления социальных ограничений», — сказал Клюге.
Он связал увеличение заболеваемости с распространением штамма «дельта».
По его словам, несмотря на огромные усилия стран ЕС, миллионы людей в нём остаются непривитыми.