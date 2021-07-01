ВОЗ: в Европе число заболевших выросло из-за ослабления ограничений

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Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что в Европе число заболевших коронавирусом выросло из-за ослабления ограничений.
ВОЗ: в Европе число заболевших выросло из-за ослабления ограничений
  • Reuters

«Десятинедельное снижение числа случаев COVID-19 в 53 странах Европейского региона ВОЗ подошло к концу. На прошлой неделе количество заболевших выросло на 10% из-за более широкого общения, поездок, собраний и ослабления социальных ограничений», — сказал Клюге.

Он связал увеличение заболеваемости с распространением штамма «дельта».

По его словам, несмотря на огромные усилия стран ЕС, миллионы людей в нём остаются непривитыми.

Ранее в ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире.

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