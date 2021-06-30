В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире

Всего в мире зафиксировали 181 521 067 случаев коронавирусной инфекции. За сутки же было выявлено 337 163 заболевших COVID-19.

Reuters

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Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Отмечается, что число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 3 937 437. Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.