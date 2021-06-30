В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Всего в мире зафиксировали 181 521 067 случаев коронавирусной инфекции. За сутки же было выявлено 337 163 заболевших COVID-19.
- Reuters
- © Ann Wang
Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Отмечается, что число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 3 937 437.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.
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