ВОЗ отнесла штамм «лямбда» к группе представляющих интерес мутаций

Новая мутация коронавируса «лямбда» включена специалистами ВОЗ в группу представляющих интерес, однако в организации не исключают, что в скором времени штамм переведут в группу вызывающих обеспокоенность.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта ВОЗ Марию ван Керкхове.

«На данный момент штамм «лямбда» отнесён к вариантам, представляющим интерес. Мы работаем с различными учёными и собираем информацию со всего мира. Если мы придём к выводу, что он имеет повышенную трансмиссивность или увеличивает смертность, то он может быть переведён в группу вызывающих обеспокоенность», — заявила она.

Специалист международной организации отметила, что при этом вирус продолжает мутировать, что означает появление в скором времени других штаммов, в том числе «вызывающих обеспокоенность».

«Траектория развития ситуации в каждой стране будет зависеть от планов по защите от распространения коронавируса и способностей реализовать эти планы», — подчеркнула ван Керкхове.

В России на данный момент не зафиксировано ни одного случая инфицирования «лямбда»-штаммом COVID-19.

В Великобритании подтвердили шесть положительных тестов с новой мутацией. Представители британского Минздрава призывают обратить внимание на появление таких симптомов, как повышенная температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния и вкуса.