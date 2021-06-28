Центр «Вектор»: в России нет случаев штамма коронавируса «лямбда»
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Там отметили, что изучение свойств данного варианта продолжается.
«С 14 июня этого года он рассматривается Всемирной организацией здравоохранения в качестве варианта, вызывающего интерес. В Российской Федерации случаев заболевания данной разновидностью SARS-CoV-2 не отмечено», — говорится в сообщении.
Ранее в Великобритании зафиксировали случаи подтверждённого штамма коронавируса «лямбда».
В британском Минздраве посоветовали обратить внимание на такие симптомы, как повышенная температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса.
Медики заявили, что пока нет доказательств более серьёзных осложнений от штамма или снижения эффективности против него имеющихся вакцин.