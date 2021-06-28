В Великобритании рассказали о штамме коронавируса «лямбда»

В Великобритании выявили случаи подтверждённого штамма коронавируса «лямбда». Об этом сообщает Агентство общественного здравоохранения Англии.

«На сегодняшний день по всей стране выявлено шесть случаев лямбда-варианта COVID-19, все они были привезены из-за границы. Самый ранний образец штамма был зарегистрирован в Перу», — говорится в сообщении на официальном сайте правительства Великобритании.

Учёные проводят лабораторные исследования новой мутации, однако медики заверили, что пока нет доказательств более серьёзных осложнений от штамма коронавируса «лямбда» или снижения эффективности против него имеющихся вакцин.

При этом в британском Минздраве посоветовали обратить внимание на такие симптомы, как повышенная температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса.

В воскресенье, 27 июля, в Великобритании выявили коронавирус ещё у 14 876 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев заболевания коронавирусной инфекцией превышает 4,73 млн.