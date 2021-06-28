В Великобритании рассказали о штамме коронавируса «лямбда»

Короткая ссылка
В Великобритании выявили случаи подтверждённого штамма коронавируса «лямбда». Об этом сообщает Агентство общественного здравоохранения Англии.
В Великобритании рассказали о штамме коронавируса «лямбда»
  • РИА Новости

«На сегодняшний день по всей стране выявлено шесть случаев лямбда-варианта COVID-19, все они были привезены из-за границы. Самый ранний образец штамма был зарегистрирован в Перу», — говорится в сообщении на официальном сайте правительства Великобритании.

Учёные проводят лабораторные исследования новой мутации, однако медики заверили, что пока нет доказательств более серьёзных осложнений от штамма коронавируса «лямбда» или снижения эффективности против него имеющихся вакцин.

При этом в британском Минздраве посоветовали обратить внимание на такие симптомы, как повышенная температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса.

В воскресенье, 27 июля, в Великобритании выявили коронавирус ещё у 14 876 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев заболевания коронавирусной инфекцией превышает 4,73 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить