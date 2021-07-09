Эпидемиолог назвал группы риска штамма коронавируса «дельта»

Перед штаммом COVID-19 «дельта» больше всего уязвимы люди в возрасте от 14 до 29 лет, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Об этом Горелов рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мы отмечаем семейные очаги, когда вместе с детьми одномоментно болеют и родители, и наоборот», — сказал он.

Учёный отметил, что при инфицировании индийским штаммом коронавируса заболевание у каждого третьего проходит с нарушениями пищеварения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что штамм COVID-19 «дельта» в Россию чаще всего привозят из США, стран Европы и Мальдив.