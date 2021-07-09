Титов предложил выдавать QR-коды после первой дозы вакцины от COVID-19

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил выдавать QR-коды после получения первой дозы вакцины от коронавируса.

«QR-коды следует выдавать уже после первой дозы вакцины. Сегодня большинство медиков и биологов солидарны: для обеспечения надёжной защиты популяции и выработки массового иммунитета к вирусу достаточно одного компонента вакцины», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Титова.

Он отметил, что вторая доза вакцины закрепляет результат.

По его словам, чтобы поощрить вакцинацию, немедленный эффект для человека важен уже сейчас.

Титов добавил, что эта мера спасёт ресторанный и гостиничный бизнес.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что введение QR-кодов в Москве для вакцинированных от коронавируса даёт свои результаты. В настоящее время QR-коды выдаются после введения двух доз вакцины от коронавируса.