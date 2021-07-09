Титов предложил выдавать QR-коды после первой дозы вакцины от COVID-19
- РИА Новости
- © Екатерина Чеснокова
«QR-коды следует выдавать уже после первой дозы вакцины. Сегодня большинство медиков и биологов солидарны: для обеспечения надёжной защиты популяции и выработки массового иммунитета к вирусу достаточно одного компонента вакцины», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Титова.
Он отметил, что вторая доза вакцины закрепляет результат.
По его словам, чтобы поощрить вакцинацию, немедленный эффект для человека важен уже сейчас.
Титов добавил, что эта мера спасёт ресторанный и гостиничный бизнес.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что введение QR-кодов в Москве для вакцинированных от коронавируса даёт свои результаты. В настоящее время QR-коды выдаются после введения двух доз вакцины от коронавируса.