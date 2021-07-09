Собянин заявил, что ситуация с COVID в Москве остаётся крайне сложной

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 1», что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице остаётся крайне сложной.

«Люди во многом болеют бессимптомно, и течение болезни в начале имеет достаточно большой период и маскируется под ОРВИ, незначительные респираторные заболевания. Потом резко происходит ухудшение. Поэтому, несмотря на внешнее улучшение ситуации, она остаётся крайне сложной, тяжёлой и для многих смертельно опасной», — приводит РИА Новости слова Собянина.

Он призвал москвичей беречь себя, соблюдать требования Роспотребнадзора и пройти вакцинацию.

Ранее Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась.