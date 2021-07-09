Собянин заявил, что ситуация с COVID в Москве остаётся крайне сложной

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 1», что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице остаётся крайне сложной.
Собянин заявил, что ситуация с COVID в Москве остаётся крайне сложной
  • РИА Новости

«Люди во многом болеют бессимптомно, и течение болезни в начале имеет достаточно большой период и маскируется под ОРВИ, незначительные респираторные заболевания. Потом резко происходит ухудшение. Поэтому, несмотря на внешнее улучшение ситуации, она остаётся крайне сложной, тяжёлой и для многих смертельно опасной», — приводит РИА Новости слова Собянина.

Он призвал москвичей беречь себя, соблюдать требования Роспотребнадзора и пройти вакцинацию.

Ранее Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить