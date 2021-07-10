Кабмин выделил ещё более 2,4 млрд рублей на лекарства для больных с COVID-19

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Ещё более 2,4 млрд рублей будет направлено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение, как сообщается на сайте правительства подписал российский премьер Михаил Мишустин.
Кабмин выделил ещё более 2,4 млрд рублей на лекарства для больных с COVID-19
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Отмечается, что «деньги направят из резервного фонда правительства».

«Это позволит обеспечить препаратами почти 790 тысяч человек. Речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача», — говорится в сообщении.

Согласно данным на 10 июля, в России за сутки зарегистрировали 25 082 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявили 5 758 300 пациентов с COVID-19.

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