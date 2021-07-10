Кабмин выделил ещё более 2,4 млрд рублей на лекарства для больных с COVID-19

Ещё более 2,4 млрд рублей будет направлено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение, как сообщается на сайте правительства подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Отмечается, что «деньги направят из резервного фонда правительства».

«Это позволит обеспечить препаратами почти 790 тысяч человек. Речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача», — говорится в сообщении.

Согласно данным на 10 июля, в России за сутки зарегистрировали 25 082 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявили 5 758 300 пациентов с COVID-19.