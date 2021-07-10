За сутки в России выявили более 25 тысяч случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 25 082 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявили 5 758 300 пациентов с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего в стране от COVID-19 вылечились 5 182 837 пациентов. За сутки выздоровели 17 750 человек. Накануне были выписаны после выздоровления 21 832 пациента.

9 июля в России зарегистрировали 25 766 случаев коронавируса.

Ранее главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко заявил, что осложнения COVID-19 во время жары могут быть фатальными. По его словам, для минимизации факторов риска необходимо пройти вакцинацию.

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович в беседе с URA.RU высказался об обязательной вакцинации в России для ряда граждан.