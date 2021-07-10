За сутки в России выявили более 25 тысяч случаев коронавируса
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Всего в стране от COVID-19 вылечились 5 182 837 пациентов. За сутки выздоровели 17 750 человек. Накануне были выписаны после выздоровления 21 832 пациента.
9 июля в России зарегистрировали 25 766 случаев коронавируса.
Ранее главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко заявил, что осложнения COVID-19 во время жары могут быть фатальными. По его словам, для минимизации факторов риска необходимо пройти вакцинацию.
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович в беседе с URA.RU высказался об обязательной вакцинации в России для ряда граждан.