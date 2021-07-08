Проценко рассказал об опасности осложнений COVID-19 во время жары

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Главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что осложнения коронавирусной инфекции COVID-19 во время жары могут быть фатальными.
Проценко рассказал об опасности осложнений COVID-19 во время жары
  • Reuters

Он отметил, что жара и коронавирусная инфекция — «это очень плохое сочетание».

«Ещё раз говорю, если нетяжёлое течение COVID-19, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов», — сказал специалист.

Проценко подчеркнул, что для минимизации факторов риска необходимо пройти вакцинацию от COVID-19.

Проценко считает, что вирус ослабеет, когда завершится этап вакцинации. Также он выразил надежду, что новой волны COVID-19 не будет.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что в мире фиксируются случаи заболевания коронавирусной инфекцией в третий раз.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

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