Проценко рассказал об опасности осложнений COVID-19 во время жары

Главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что осложнения коронавирусной инфекции COVID-19 во время жары могут быть фатальными.

Он отметил, что жара и коронавирусная инфекция — «это очень плохое сочетание».

«Ещё раз говорю, если нетяжёлое течение COVID-19, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов», — сказал специалист.

Проценко подчеркнул, что для минимизации факторов риска необходимо пройти вакцинацию от COVID-19.

Проценко считает, что вирус ослабеет, когда завершится этап вакцинации. Также он выразил надежду, что новой волны COVID-19 не будет.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что в мире фиксируются случаи заболевания коронавирусной инфекцией в третий раз.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.