Проценко рассказал об опасности осложнений COVID-19 во время жары
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Он отметил, что жара и коронавирусная инфекция — «это очень плохое сочетание».
«Ещё раз говорю, если нетяжёлое течение COVID-19, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов», — сказал специалист.
Проценко подчеркнул, что для минимизации факторов риска необходимо пройти вакцинацию от COVID-19.
Проценко считает, что вирус ослабеет, когда завершится этап вакцинации. Также он выразил надежду, что новой волны COVID-19 не будет.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что в мире фиксируются случаи заболевания коронавирусной инфекцией в третий раз.
Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.