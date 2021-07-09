За сутки в России выявили 25 766 случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 25 766 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявили 5 733 218 пациентов с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего в стране от COVID-19 вылечились 5 165 087 пациентов. За сутки выздоровели 21 832 человека. Накануне были выписаны после выздоровления 21 336 пациентов.

Днём ранее в России зарегистрировали 24 818 случаев коронавируса.

Главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко заявил, что осложнения COVID-19 во время жары могут быть фатальными. По его словам, для минимизации факторов риска необходимо пройти вакцинацию.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что пандемия находится на очень опасной стадии, несмотря на достигнутый прогресс в борьбе с заболеванием.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку.