За сутки в России выявили 24 818 случаев коронавируса

Короткая ссылка
RT
В России за сутки зарегистрировали 24 818 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявили 5 707 452 пациента с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
За сутки в России выявили 24 818 случаев коронавируса
  • © РИА Новости

За сутки скончались 734 человека с коронавирусной инфекцией. Днём ранее зафиксировали 725 летальных случаев. Общее число смертей достигло 140 775.

Всего в стране от COVID-19 вылечились 5 143 255 пациентов. За сутки выздоровели 21 336 человек. Накануне были выписаны после выздоровления 20 067 пациентов.

Днём ранее в России зарегистрировали 23 962 случая коронавируса.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится в опасной точке пандемии.

По его словам, вакцин от коронавирусной инфекции может не хватить на всех.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что в мире фиксируются случаи заболевания COVID-19 в третий раз.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить