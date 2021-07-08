За сутки в России выявили 24 818 случаев коронавируса
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За сутки скончались 734 человека с коронавирусной инфекцией. Днём ранее зафиксировали 725 летальных случаев. Общее число смертей достигло 140 775.
Всего в стране от COVID-19 вылечились 5 143 255 пациентов. За сутки выздоровели 21 336 человек. Накануне были выписаны после выздоровления 20 067 пациентов.
Днём ранее в России зарегистрировали 23 962 случая коронавируса.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится в опасной точке пандемии.
По его словам, вакцин от коронавирусной инфекции может не хватить на всех.
Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что в мире фиксируются случаи заболевания COVID-19 в третий раз.
Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.