За сутки в России выявили 24 818 случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 24 818 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявили 5 707 452 пациента с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки скончались 734 человека с коронавирусной инфекцией. Днём ранее зафиксировали 725 летальных случаев. Общее число смертей достигло 140 775.

Всего в стране от COVID-19 вылечились 5 143 255 пациентов. За сутки выздоровели 21 336 человек. Накануне были выписаны после выздоровления 20 067 пациентов.

Днём ранее в России зарегистрировали 23 962 случая коронавируса.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится в опасной точке пандемии.

По его словам, вакцин от коронавирусной инфекции может не хватить на всех.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что в мире фиксируются случаи заболевания COVID-19 в третий раз.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.