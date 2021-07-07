В России за сутки скончались 725 пациентов с коронавирусом

Короткая ссылка
В России в течение суток зафиксировано 725 случаев смерти пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
В России за сутки скончались 725 пациентов с коронавирусом
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с инфекцией.

Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в стране составляет 140 041.

Накануне умерли 737 пациентов.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России работают 6 тыс. прививочных пунктов для вакцинации населения от коронавируса, ещё примерно 6 тыс. мобильных бригад работают на производстве или же выезжают на дом к пациентам.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить