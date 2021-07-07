В России за сутки скончались 725 пациентов с коронавирусом

В России в течение суток зафиксировано 725 случаев смерти пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с инфекцией.

Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в стране составляет 140 041.

Накануне умерли 737 пациентов.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России работают 6 тыс. прививочных пунктов для вакцинации населения от коронавируса, ещё примерно 6 тыс. мобильных бригад работают на производстве или же выезжают на дом к пациентам.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.