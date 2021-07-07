В России за сутки скончались 725 пациентов с коронавирусом
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Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с инфекцией.
Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в стране составляет 140 041.
Накануне умерли 737 пациентов.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России работают 6 тыс. прививочных пунктов для вакцинации населения от коронавируса, ещё примерно 6 тыс. мобильных бригад работают на производстве или же выезжают на дом к пациентам.
Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.