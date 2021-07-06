Мурашко: в России работают 6 тысяч пунктов вакцинации от коронавируса

В России работают 6 тыс. прививочных пунктов для вакцинации населения от коронавируса, ещё примерно 6 тыс. мобильных бригад работают на производстве или же выезжают на дом к пациентам. Об этом сообщил журналистам российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В России работают 6 тыс. стационарных точек, прививочных пунктов. И большое количество, практически ещё дополнительно порядка 6 тыс. мобильных бригад всевозможных, которые работают на производстве или же выезжают на дом к пациентам», — цитирует его ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о закрытии пункта вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в ГУМе.

Вместе с тем в Гостином Дворе открылся новый пункт вакцинации, который стал одним из крупнейших в Европе.