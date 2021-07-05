Собянин сообщил о закрытии прививочного пункта в ГУМе

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о закрытии пункта вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в ГУМе. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
Собянин сообщил о закрытии прививочного пункта в ГУМе
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Мы закрываем прививочный пункт в ГУМе, который был одним из самых популярных, в силу того, что наплыв людей большой, а небольшие помещения, рядом с которыми находятся торговые залы, конечно, не обеспечивают нормальную санитарную дистанцию и безопасность людей, которые там находятся. И соответственно, не могут создать ни нормальную пропускную способность, ни дополнительные мощности для прививки всех желающих»., — сообщил Собянин.

Согласно данным на 5 июля, в России за сутки зарегистрировали 24 353 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 635 294 пациента с COVID-19. 

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

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