Собянин сообщил о закрытии прививочного пункта в ГУМе

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о закрытии пункта вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в ГУМе. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«Мы закрываем прививочный пункт в ГУМе, который был одним из самых популярных, в силу того, что наплыв людей большой, а небольшие помещения, рядом с которыми находятся торговые залы, конечно, не обеспечивают нормальную санитарную дистанцию и безопасность людей, которые там находятся. И соответственно, не могут создать ни нормальную пропускную способность, ни дополнительные мощности для прививки всех желающих»., — сообщил Собянин.

Согласно данным на 5 июля, в России за сутки зарегистрировали 24 353 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 635 294 пациента с COVID-19.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.