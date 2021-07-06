Суточный антирекорд по случаям смерти от COVID-19 зафиксирован в России
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Об этом сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Зафиксировано 737 летальных исходов», — заявили в оперштабе.
Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в стране составляет 139 316.
Накануне умерли 663 пациента.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в стране остаётся крайне напряжённой.
В начале июня врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.