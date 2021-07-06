Глава ВОЗ заявил об очень опасной стадии пандемии коронавируса

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Пандемия коронавируса находится на очень опасной стадии, несмотря на достигнутый прогресс в борьбе с заболеванием, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Глава ВОЗ заявил об очень опасной стадии пандемии коронавируса
  • globallookpress.com

«Хотя мы достигаем прогресса в контроле над пандемией, она остаётся на очень опасной стадии», — приводит ТАСС его слова на заседании совета международного партнёрства по борьбе с пандемией ACT-Accelerator.

Как отметил Гебрейесус, единственный выход — оказание поддержки странам «в справедливом распределении индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин».

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что заболеваемость COVID-19 в мире за последние две недели «стабилизировалась на очень высоком уровне».

При этом он отметил, что сейчас эпидемиологическая ситуация «лучше, чем 2—3 месяца назад».

По его словам, в некоторых странах наблюдается резкое снижение заболеваемости, однако в других государствах ситуация противоположная.

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