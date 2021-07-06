В ВОЗ заявили о стабилизации заболеваемости COVID-19 «на высоком уровне»

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Заболеваемость коронавирусом в мире за последние две недели «стабилизировалась на очень высоком уровне». Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
В ВОЗ заявили о стабилизации заболеваемости COVID-19 «на высоком уровне»
  • Reuters
  • © Henry Nicholls/File Photo

«Если посмотреть на график (заболеваемости. — RT) за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне», — сказал Райан.

По его словам, сейчас эпидемиологическая ситуация в мире «лучше, чем 2—3 месяца назад».

Райан добавил, что в некоторых странах наблюдается резкое снижение заболеваемости, однако при этом в других государствах наблюдается противоположная ситуация.

Он отметил, что это, возможно, происходит в силу различных факторов, среди которых появление более заразных штаммов коронавируса, смягчение противоэпидемических мер и увеличение количества контактов между людьми.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится на очень опасном этапе пандемии коронавируса из-за таких штаммов, как «дельта».

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