В Госдуме предложили выплатить пособие пенсионерам за вакцинацию

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести пособие для пенсионеров за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19. Копия письма на имя главы Минтруда Олега Котякова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили выплатить пособие пенсионерам за вакцинацию
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

В своём обращении законодатель отметил, что в настоящее время власти ряда регионов пытаются создать материальные стимулы для вакцинации пожилых граждан, при этом единого федерального стимулирующего решения сейчас нет.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19», — говорится в тексте обращения.

Законодатель отметил, что предоставление данных пособий может стать значительной мерой поддержки и стимулом для пожилых граждан в вопросе вакцинации.

Ранее в Госдуме предложили предоставлять дополнительные дни оплачиваемого отпуска гражданам, которые добровольно прошли или собираются пройти курс вакцинации. 

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